Испанские болельщики хотят видеть Лунина вторым вратарем Реала

Фаны хотят, чтобы украинца вернули из аренды

  • 27.03.2020 09:55
  • 768 просмотров
  • 1 комментарий
Испанские болельщики хотят видеть Лунина вторым вратарем Реала
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

Испанская газета Marca назвала семь главных стратегических вопросов, которые нужно решить мадридскому «Реалу» в ближайшее время.

Одной из проблем названа позиция второго вратаря, которую сейчас занимает арендованный Альфонс Ареоля из ПСЖ. Издание считает, что клубу нужно определиться, делать ли ставку на французского кипера, подписав с ним полноценный контракт, или все же рассчитывать на украинца Андрея Лунина, играющего на правах аренды в «Овьедо».

В голосовании, которое проводится на сайте, с огромным перевесом побеждает второй пункт.

Напомним, что до «Овьедо», где Лунин получил стабильное место в основе команды, украинец совершил два неудачных вояжа в «Леганес» и «Вальядолид». В этих командах Андрей практически не получал игровой практики.

Отметим, что арендное соглашение Ареоля заканчивается этим летом, а место бельгийца Тибо Куртуа в воротах пока никто не оспаривает.

Ранее сообщалось, что «Реал» пока не собирается возвращать Лунина.

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 27.03.2020 11:23
    0
    нужно определиться или хотят видеть разные вещи
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 27.03.2020 11:23
    0
    нужно определиться или хотят видеть разные вещи
    Ссылка
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