Испанские болельщики хотят видеть Лунина вторым вратарем Реала

Испанская газета Marca назвала семь главных стратегических вопросов, которые нужно решить мадридскому «Реалу» в ближайшее время.
Одной из проблем названа позиция второго вратаря, которую сейчас занимает арендованный Альфонс Ареоля из ПСЖ. Издание считает, что клубу нужно определиться, делать ли ставку на французского кипера, подписав с ним полноценный контракт, или все же рассчитывать на украинца Андрея Лунина, играющего на правах аренды в «Овьедо».
В голосовании, которое проводится на сайте, с огромным перевесом побеждает второй пункт.
Напомним, что до «Овьедо», где Лунин получил стабильное место в основе команды, украинец совершил два неудачных вояжа в «Леганес» и «Вальядолид». В этих командах Андрей практически не получал игровой практики.
Отметим, что арендное соглашение Ареоля заканчивается этим летом, а место бельгийца Тибо Куртуа в воротах пока никто не оспаривает.
Ранее сообщалось, что «Реал» пока не собирается возвращать Лунина.
Источник — Marca
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