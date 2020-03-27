Испанские болельщики хотят видеть Лунина вторым вратарем Реала

Испанская газета Marca назвала семь главных стратегических вопросов, которые нужно решить мадридскому «Реалу» в ближайшее время.

Одной из проблем названа позиция второго вратаря, которую сейчас занимает арендованный Альфонс Ареоля из ПСЖ. Издание считает, что клубу нужно определиться, делать ли ставку на французского кипера, подписав с ним полноценный контракт, или все же рассчитывать на украинца Андрея Лунина, играющего на правах аренды в «Овьедо».

В голосовании, которое проводится на сайте, с огромным перевесом побеждает второй пункт.

Напомним, что до «Овьедо», где Лунин получил стабильное место в основе команды, украинец совершил два неудачных вояжа в «Леганес» и «Вальядолид». В этих командах Андрей практически не получал игровой практики.

Отметим, что арендное соглашение Ареоля заканчивается этим летом, а место бельгийца Тибо Куртуа в воротах пока никто не оспаривает.

Ранее сообщалось, что «Реал» пока не собирается возвращать Лунина.