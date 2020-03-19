Реал пока не собирается возвращать Лунина

Вероятно, что украинский голкипер проведет еще один сезон в аренде

  • 19.03.2020 09:03
  • 844 просмотра
  • 4 комментария
Реал пока не собирается возвращать Лунина
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» в ближайшее время не планирует возвращать украинского вратаря Андрея Лунина из аренды.

Сообщается, что боссов мадридского клуба устраивают Тибо Куртуа и Альфонс Ареоля, которые являются первым и вторым номерами на вратарской позиции. Отметим, что арендное соглашение французского кипера будет продлено на сезон 2020/2021.

Лунин на данный момент играет в аренде в «Овьедо» и, скорее всего, следующий сезон проведет в этой же команде.

В текущем сезоне украинский вратарь провел 11 матчей, два из которых отстоял на ноль.

Читайте также: Лунин попал под серьезный карантин. В Овьедо ввели жесткие меры

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    azl
    online
      azl, 19.03.2020 10:34
    0
    Alex86 1, 19.03.2020 10:12
    трагедии безусловно нет, но по стечению обстоятельств 2 сезона просрано оказалось, а потом ссылка в аутсайдеры ... в принципе в этом возрасте мог бы запросто уже стоять где-то в Бельгии основным или в середняках любой из топ 5 чемпов и это было бы куда лучше, а на реал, скорее всего, в принципе рассчитывать вряд ли придется - увы
    Увы, многие игроки совершенно не думают о будущем. У нас в ЧУ та же история. Если предложили перейти в Шахтер, например, то бросают все и бегут. А то, что там им не светит ничего, никто не думает. Как же, Шахтер позвал, другого шанса не будет...
    А шанс есть всегда, нужно просто быть профессионалом, играть и доказывать свою состоятельность.
    В конечном итоге, как Вася Кобин просидят н-ное количество лет на лавке, а потом уже никому и нафиг не нужны, поскольку нет ни формы, ни игровой практики.
    Та же история и у Лунина с Реалом. Реал позвал... Ну думать же нужно и реально оценивать свои силы. Видно же было еще в Заре, что Лунин крайне сырой. Сколько он косячил в Заре - просто караул. Но Реал - не Заря. Там никто не будет ставить в состав сырого игрока, как это делал Вернидуб. И пофиг, что в результате кучи необязательных голов Заря не завоевала бронзу.
    Если он такой хороший вратарь, почему он играет в Сегунде в аренде, а не в одном из клубов Примеры?
    Очень сомневаюсь, что после аутсайдега Сегунды Лунин вернется в Реал и станет хотя бы резервным вратарем. Походит по арендам и получит вольную в итоге.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2020 10:12
    +1
    Alex K, 19.03.2020 09:56
    Ему 21 год! Главное сейчас - это игровая практика, а где не важно. Для вратаря 21 год - не возраст и лучше играть в Овьедо, чем нигде не играть. Даже если на 3 года он там зависнет, а потом его заберут в Реал - это не большая проблема, ведь может потом как Буфон до 40+ играть
    трагедии безусловно нет, но по стечению обстоятельств 2 сезона просрано оказалось, а потом ссылка в аутсайдеры ... в принципе в этом возрасте мог бы запросто уже стоять где-то в Бельгии основным или в середняках любой из топ 5 чемпов и это было бы куда лучше, а на реал, скорее всего, в принципе рассчитывать вряд ли придется - увы
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 19.03.2020 09:56
    0
    dd dent, 19.03.2020 09:13
    А это уже грустно в итоге застрять там
    Ему 21 год! Главное сейчас - это игровая практика, а где не важно. Для вратаря 21 год - не возраст и лучше играть в Овьедо, чем нигде не играть. Даже если на 3 года он там зависнет, а потом его заберут в Реал - это не большая проблема, ведь может потом как Буфон до 40+ играть
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.03.2020 09:13
    +1
    А это уже грустно в итоге застрять там
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2020 10:12
    +1
    Alex K, 19.03.2020 09:56
    Ему 21 год! Главное сейчас - это игровая практика, а где не важно. Для вратаря 21 год - не возраст и лучше играть в Овьедо, чем нигде не играть. Даже если на 3 года он там зависнет, а потом его заберут в Реал - это не большая проблема, ведь может потом как Буфон до 40+ играть
    трагедии безусловно нет, но по стечению обстоятельств 2 сезона просрано оказалось, а потом ссылка в аутсайдеры ... в принципе в этом возрасте мог бы запросто уже стоять где-то в Бельгии основным или в середняках любой из топ 5 чемпов и это было бы куда лучше, а на реал, скорее всего, в принципе рассчитывать вряд ли придется - увы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.03.2020 09:13
    +1
    А это уже грустно в итоге застрять там
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 19.03.2020 10:34
    0
    Alex86 1, 19.03.2020 10:12
    трагедии безусловно нет, но по стечению обстоятельств 2 сезона просрано оказалось, а потом ссылка в аутсайдеры ... в принципе в этом возрасте мог бы запросто уже стоять где-то в Бельгии основным или в середняках любой из топ 5 чемпов и это было бы куда лучше, а на реал, скорее всего, в принципе рассчитывать вряд ли придется - увы
    Увы, многие игроки совершенно не думают о будущем. У нас в ЧУ та же история. Если предложили перейти в Шахтер, например, то бросают все и бегут. А то, что там им не светит ничего, никто не думает. Как же, Шахтер позвал, другого шанса не будет...
    А шанс есть всегда, нужно просто быть профессионалом, играть и доказывать свою состоятельность.
    В конечном итоге, как Вася Кобин просидят н-ное количество лет на лавке, а потом уже никому и нафиг не нужны, поскольку нет ни формы, ни игровой практики.
    Та же история и у Лунина с Реалом. Реал позвал... Ну думать же нужно и реально оценивать свои силы. Видно же было еще в Заре, что Лунин крайне сырой. Сколько он косячил в Заре - просто караул. Но Реал - не Заря. Там никто не будет ставить в состав сырого игрока, как это делал Вернидуб. И пофиг, что в результате кучи необязательных голов Заря не завоевала бронзу.
    Если он такой хороший вратарь, почему он играет в Сегунде в аренде, а не в одном из клубов Примеры?
    Очень сомневаюсь, что после аутсайдега Сегунды Лунин вернется в Реал и станет хотя бы резервным вратарем. Походит по арендам и получит вольную в итоге.
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 19.03.2020 09:56
    0
    dd dent, 19.03.2020 09:13
    А это уже грустно в итоге застрять там
    Ему 21 год! Главное сейчас - это игровая практика, а где не важно. Для вратаря 21 год - не возраст и лучше играть в Овьедо, чем нигде не играть. Даже если на 3 года он там зависнет, а потом его заберут в Реал - это не большая проблема, ведь может потом как Буфон до 40+ играть
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности