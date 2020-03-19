Реал пока не собирается возвращать Лунина

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» в ближайшее время не планирует возвращать украинского вратаря Андрея Лунина из аренды.

Сообщается, что боссов мадридского клуба устраивают Тибо Куртуа и Альфонс Ареоля, которые являются первым и вторым номерами на вратарской позиции. Отметим, что арендное соглашение французского кипера будет продлено на сезон 2020/2021.

Лунин на данный момент играет в аренде в «Овьедо» и, скорее всего, следующий сезон проведет в этой же команде.

В текущем сезоне украинский вратарь провел 11 матчей, два из которых отстоял на ноль.

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