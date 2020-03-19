Реал пока не собирается возвращать Лунина

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» в ближайшее время не планирует возвращать украинского вратаря Андрея Лунина из аренды.
Сообщается, что боссов мадридского клуба устраивают Тибо Куртуа и Альфонс Ареоля, которые являются первым и вторым номерами на вратарской позиции. Отметим, что арендное соглашение французского кипера будет продлено на сезон 2020/2021.
Лунин на данный момент играет в аренде в «Овьедо» и, скорее всего, следующий сезон проведет в этой же команде.
В текущем сезоне украинский вратарь провел 11 матчей, два из которых отстоял на ноль.
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Источник — Marca
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А шанс есть всегда, нужно просто быть профессионалом, играть и доказывать свою состоятельность.
В конечном итоге, как Вася Кобин просидят н-ное количество лет на лавке, а потом уже никому и нафиг не нужны, поскольку нет ни формы, ни игровой практики.
Та же история и у Лунина с Реалом. Реал позвал... Ну думать же нужно и реально оценивать свои силы. Видно же было еще в Заре, что Лунин крайне сырой. Сколько он косячил в Заре - просто караул. Но Реал - не Заря. Там никто не будет ставить в состав сырого игрока, как это делал Вернидуб. И пофиг, что в результате кучи необязательных голов Заря не завоевала бронзу.
Если он такой хороший вратарь, почему он играет в Сегунде в аренде, а не в одном из клубов Примеры?
Очень сомневаюсь, что после аутсайдега Сегунды Лунин вернется в Реал и станет хотя бы резервным вратарем. Походит по арендам и получит вольную в итоге.
А шанс есть всегда, нужно просто быть профессионалом, играть и доказывать свою состоятельность.
В конечном итоге, как Вася Кобин просидят н-ное количество лет на лавке, а потом уже никому и нафиг не нужны, поскольку нет ни формы, ни игровой практики.
Та же история и у Лунина с Реалом. Реал позвал... Ну думать же нужно и реально оценивать свои силы. Видно же было еще в Заре, что Лунин крайне сырой. Сколько он косячил в Заре - просто караул. Но Реал - не Заря. Там никто не будет ставить в состав сырого игрока, как это делал Вернидуб. И пофиг, что в результате кучи необязательных голов Заря не завоевала бронзу.
Если он такой хороший вратарь, почему он играет в Сегунде в аренде, а не в одном из клубов Примеры?
Очень сомневаюсь, что после аутсайдега Сегунды Лунин вернется в Реал и станет хотя бы резервным вратарем. Походит по арендам и получит вольную в итоге.
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