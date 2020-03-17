Лунин попал под серьезный карантин. В Овьедо ввели жесткие меры

Испанский клуб «Овьедо» из-за пандемии коронавируса ввел режим внутренней изоляции для своих всех сотрудников, игроков всех составов и вспомогательного персонала. Под ограничения попал и украинский голкипер Андрей Лунин.

Документ, переданный со вчерашнего дня команде, включает ряд обязательных принципов:

Соблюдать личную гигиену,

Оставаться как можно дольше дома,

Не допускается посещение мест общего пользования: спортивных залов, ресторанов, парикмахерских, магазинов и т.д.,

Следует оставаться в городе, не путешествовать,

Не допускается принимать гостей (семью, друзей) из других регионов,

Рекомендуется, чтобы эти правила соблюдались людьми с одинаковым адресом,

В случае наличия какого-либо симптома или подозрения о заражении, незамедлительно сообщить об этом в медицинские службы клуба и оставаться дома.

Первая команда не будет тренироваться, по крайней мере, до следующего вторника, 24 марта. Ситуация будет постоянно мониториться в ближайшие дни. Игрокам предписано выполнять конкретные рабочие планы.