Лунин попал под серьезный карантин. В Овьедо ввели жесткие меры

Испанский клуб «Овьедо» из-за пандемии коронавируса ввел режим внутренней изоляции для своих всех сотрудников, игроков всех составов и вспомогательного персонала. Под ограничения попал и украинский голкипер Андрей Лунин.
Документ, переданный со вчерашнего дня команде, включает ряд обязательных принципов:
- Соблюдать личную гигиену,
- Оставаться как можно дольше дома,
- Не допускается посещение мест общего пользования: спортивных залов, ресторанов, парикмахерских, магазинов и т.д.,
- Следует оставаться в городе, не путешествовать,
- Не допускается принимать гостей (семью, друзей) из других регионов,
- Рекомендуется, чтобы эти правила соблюдались людьми с одинаковым адресом,
- В случае наличия какого-либо симптома или подозрения о заражении, незамедлительно сообщить об этом в медицинские службы клуба и оставаться дома.
Первая команда не будет тренироваться, по крайней мере, до следующего вторника, 24 марта. Ситуация будет постоянно мониториться в ближайшие дни. Игрокам предписано выполнять конкретные рабочие планы.
Источник — ФК Овьедо
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