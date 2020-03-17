Лунин попал под серьезный карантин. В Овьедо ввели жесткие меры

Игрокам клуба запрещено посещать места общего пользования и покидать город

  • 17.03.2020 18:48
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Лунин попал под серьезный карантин. В Овьедо ввели жесткие меры
© Twitter. Андрей Лунин

Испанский клуб «Овьедо» из-за пандемии коронавируса ввел режим внутренней изоляции для своих всех сотрудников, игроков всех составов и вспомогательного персонала. Под ограничения попал и украинский голкипер Андрей Лунин.

Документ, переданный со вчерашнего дня команде, включает ряд обязательных принципов:

  • Соблюдать личную гигиену,
  • Оставаться как можно дольше дома,
  • Не допускается посещение мест общего пользования: спортивных залов, ресторанов, парикмахерских, магазинов и т.д.,
  • Следует оставаться в городе, не путешествовать,
  • Не допускается принимать гостей (семью, друзей) из других регионов,
  • Рекомендуется, чтобы эти правила соблюдались людьми с одинаковым адресом,
  • В случае наличия какого-либо симптома или подозрения о заражении, незамедлительно сообщить об этом в медицинские службы клуба и оставаться дома.

Первая команда не будет тренироваться, по крайней мере, до следующего вторника, 24 марта. Ситуация будет постоянно мониториться в ближайшие дни. Игрокам предписано выполнять конкретные рабочие планы.

 

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Источник — ФК Овьедо

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