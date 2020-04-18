Шахтер во вторник планирует вернуться к тренировкам

Об этом португальским журналистам рассказал главный тренер «горняков» Луиш Каштру

  • 18.04.2020 11:13
  • 392 просмотра
  • 11 комментариев
Шахтер во вторник планирует вернуться к тренировкам
© ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» в ближайший вторник планирует вернуться к тренировкам. Об этом в общении с португальскими журналистами из Sicnoticias.pt рассказал наставник команды Луиш Каштру.

Подробностей того, как будет построен тренировочный процесс «горняков», если они все же возобновят работу, пока нет.

Напомним, до 24 апреля в Украине введены карантинные меры из-за распространения коронавируса. Однако еще 16 апреля Кабмин принял решение разрешить различным спортивным сборным Украины возобновить тренировки во время карантинных ограничений.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в эфире одного из телеканалов заявил, что после 24 апреля режим карантина могут смягчить, но только в том случае, если граждане сознательно отнесутся к выполнению требований в ближайшие дни, что не приведет к вспышке распространения коронавируса.

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.04.2020 11:51
    -1
    digsum, 18.04.2020 11:44
    На плaстике виpус хрaнится 7 дней. "Почти полoвину инфицирoванных корoнавирусом зарaзили те, кто «oтлично себя чувствует»" Журнaл Nature Medicine. Так что никaкие мeры не помoгут. Тaм где скoпление людей там и зoна риска бyдет, а в мaсках фyтболисты не будут нахoдиться постoянно. Стоит тoлько одному подхвaтить - считaй будет у всех. Спoрное решение от ФК Шахтер, которое скорее всего будет пересмотрено.
    "Стоит только одному подхватить".
    Так считаю, что сделают все так чтобы никто не подхватил из тех кому будет разрешён доступ на тренировки
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 18.04.2020 11:51
    0
    digsum, 18.04.2020 11:44
    На плaстике виpус хрaнится 7 дней. "Почти полoвину инфицирoванных корoнавирусом зарaзили те, кто «oтлично себя чувствует»" Журнaл Nature Medicine. Так что никaкие мeры не помoгут. Тaм где скoпление людей там и зoна риска бyдет, а в мaсках фyтболисты не будут нахoдиться постoянно. Стоит тoлько одному подхвaтить - считaй будет у всех. Спoрное решение от ФК Шахтер, которое скорее всего будет пересмотрено.
    Главное, что бы с другими людьми не контактировали, и что бы этих пожирателей бананов лечить на родину увозили
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.04.2020 11:44
    +1
    ZAKARPATFAN, 18.04.2020 11:28
    Поддерживаю инициативу. Эсли будут как одна семья, то не заразяться. Никого постороннего не пускать на тренировки и отвозить футболистов по домам на клубном автобусе, не разрешать им отдельно ездить. Короче теперь не дома на изоляции, а на тренировке на изоляции. Разницы нет, главное не пускать посторонних чтобы их не заразил никто.
    На плaстике виpус хрaнится 7 дней. "Почти полoвину инфицирoванных корoнавирусом зарaзили те, кто «oтлично себя чувствует»" Журнaл Nature Medicine. Так что никaкие мeры не помoгут. Тaм где скoпление людей там и зoна риска бyдет, а в мaсках фyтболисты не будут нахoдиться постoянно. Стоит тoлько одному подхвaтить - считaй будет у всех. Спoрное решение от ФК Шахтер, которое скорее всего будет пересмотрено.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 18.04.2020 11:44
    0
    Срна на днях говорил что тренировки будут два игрока на поле. Один на одной половине, другой на второй. И тренер.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 18.04.2020 11:41
    0
    Вячеслав Круссер, 18.04.2020 11:38
    Где Динамо? где?
    В родном Киеве. А где даунецкие негры? где?
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 18.04.2020 11:40
    +2
    Вячеслав Круссер, 18.04.2020 11:38
    Где Динамо? где?
    Динамо в Києві,вдома. Під Київ шьюхтьорчики втекли,як щурі з д@унєцка. Бом*і.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 18.04.2020 11:38
    -2
    Zport., 18.04.2020 11:22
    Ордловцам карантин не почём
    Где Динамо? где?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 18.04.2020 11:30
    -3
    serge_kr, 18.04.2020 11:29
    Таким ботам как ты все не почем, а лишь бы лизать зад Суркису!
    Бот это ты - закарпатфан серж
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 18.04.2020 11:29
    0
    Zport., 18.04.2020 11:22
    Ордловцам карантин не почём
    Таким ботам как ты все не почем, а лишь бы лизать зад Суркису!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.04.2020 11:28
    -3
    Поддерживаю инициативу. Эсли будут как одна семья, то не заразяться. Никого постороннего не пускать на тренировки и отвозить футболистов по домам на клубном автобусе, не разрешать им отдельно ездить. Короче теперь не дома на изоляции, а на тренировке на изоляции. Разницы нет, главное не пускать посторонних чтобы их не заразил никто.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 18.04.2020 11:22
    -2
    Ордловцам карантин не почём
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 18.04.2020 11:40
    +2
    Вячеслав Круссер, 18.04.2020 11:38
    Где Динамо? где?
    Динамо в Києві,вдома. Під Київ шьюхтьорчики втекли,як щурі з д@унєцка. Бом*і.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.04.2020 11:44
    +1
    ZAKARPATFAN, 18.04.2020 11:28
    Поддерживаю инициативу. Эсли будут как одна семья, то не заразяться. Никого постороннего не пускать на тренировки и отвозить футболистов по домам на клубном автобусе, не разрешать им отдельно ездить. Короче теперь не дома на изоляции, а на тренировке на изоляции. Разницы нет, главное не пускать посторонних чтобы их не заразил никто.
    На плaстике виpус хрaнится 7 дней. "Почти полoвину инфицирoванных корoнавирусом зарaзили те, кто «oтлично себя чувствует»" Журнaл Nature Medicine. Так что никaкие мeры не помoгут. Тaм где скoпление людей там и зoна риска бyдет, а в мaсках фyтболисты не будут нахoдиться постoянно. Стоит тoлько одному подхвaтить - считaй будет у всех. Спoрное решение от ФК Шахтер, которое скорее всего будет пересмотрено.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 18.04.2020 11:51
    0
    digsum, 18.04.2020 11:44
    На плaстике виpус хрaнится 7 дней. "Почти полoвину инфицирoванных корoнавирусом зарaзили те, кто «oтлично себя чувствует»" Журнaл Nature Medicine. Так что никaкие мeры не помoгут. Тaм где скoпление людей там и зoна риска бyдет, а в мaсках фyтболисты не будут нахoдиться постoянно. Стоит тoлько одному подхвaтить - считaй будет у всех. Спoрное решение от ФК Шахтер, которое скорее всего будет пересмотрено.
    Главное, что бы с другими людьми не контактировали, и что бы этих пожирателей бананов лечить на родину увозили
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 18.04.2020 11:44
    0
    Срна на днях говорил что тренировки будут два игрока на поле. Один на одной половине, другой на второй. И тренер.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 18.04.2020 11:41
    0
    Вячеслав Круссер, 18.04.2020 11:38
    Где Динамо? где?
    В родном Киеве. А где даунецкие негры? где?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 18.04.2020 11:29
    0
    Zport., 18.04.2020 11:22
    Ордловцам карантин не почём
    Таким ботам как ты все не почем, а лишь бы лизать зад Суркису!
    Ссылка
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