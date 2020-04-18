Шахтер во вторник планирует вернуться к тренировкам

Донецкий «Шахтер» в ближайший вторник планирует вернуться к тренировкам. Об этом в общении с португальскими журналистами из Sicnoticias.pt рассказал наставник команды Луиш Каштру.
Подробностей того, как будет построен тренировочный процесс «горняков», если они все же возобновят работу, пока нет.
Напомним, до 24 апреля в Украине введены карантинные меры из-за распространения коронавируса. Однако еще 16 апреля Кабмин принял решение разрешить различным спортивным сборным Украины возобновить тренировки во время карантинных ограничений.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в эфире одного из телеканалов заявил, что после 24 апреля режим карантина могут смягчить, но только в том случае, если граждане сознательно отнесутся к выполнению требований в ближайшие дни, что не приведет к вспышке распространения коронавируса.
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Так считаю, что сделают все так чтобы никто не подхватил из тех кому будет разрешён доступ на тренировки
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