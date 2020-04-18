Заре интересен албанский вратарь Сельмани из Менеменспора

Луганская «Заря» проявляет интерес к 22-летнему вратарю турецкого «Менеменспора» Гентиану Сельмани.

Контракт вратаря, имеющего в активе 14 матчей за молодежную сборную Албании, с турецким клубом действует до лета следующего года.

Помимо «Зари» заинтересованность в услугах Сельмани проявляют итальянская «Болонья», греческий «Олимпиакос», а также российские «Спартак» и «Краснодар».

Трансферная стоимость Сельмани, по данным Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Сельмани пропустил 38 голов в 28 поединках за «Менеменспор» в первой турецкой лиге (второй по рангу дивизион тамошнего футбола).