Лобановский хотел Бербатова в Динамо, Шахтер торговал Петровых

Кто знает, как пошла бы их карьера, если бы они оказались в Украине

  • 18.04.2020 20:33
  • 618 просмотров
  • 9 комментариев
Лобановский хотел Бербатова в Динамо, Шахтер торговал Петровых
© Topsport. Димитар Бербатов

Известный болгарский агент Мирчо Димитров рассказал историю о несостоявшихся трансферах некоторых игроков софийского ЦСКА в украинские «Динамо» и «Шахтер».

«Киевское «Динамо» хотело Бербатова еще до того, как ЦСКА продал его «Байеру» из Леверкузена. Киевляне тогда были топ-клубом, как и сейчас. Они ежегодно участвовали в Лиге чемпионов и были в когорте лучших команд континента. Еще их интересовал полузащитник Эмиль Гаргоров.

«Шахтер» начал свое восхождение в конце 90-х годов и начале нынешнего века и имел очень серьезные амбиции. Они интересовались Мартином и Стиляном Петровыми. Дончане очень хотели видеть их в своем составе, но затем оба футболиста пошли иным путем», - заявил Димитров.

Напомним, Димитар Бербатов перешел из ЦСКА в «Байер» в январе 2001 года, когда «Динамо» еще возглавлял легендарный Валерий Васильевич Лобановский. За полгода до этого «бело-синие» продали в «Тоттенхэм» Сергея Реброва, а основными форвардами команды в первой половине сезона были Максим Шацких, Георгий Деметрадзе и Владимир Кузмичев.

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Источник — Topsport.bg

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.04.2020 21:05
    0
    Киевляне тогда были топ-клубом, КАК И СЕЙЧАС.

    Сейчас это 100личный нужник, в который ходят по нужде такие ноунеймы как Мальмё
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 18.04.2020 21:04
    0
    steelmaker, 18.04.2020 20:53
    на фоне Болгарии, они и сейчас топ-клуб. Все верно он сказал. Он агент, а ты кто? Смешно, когда кто-то с дивана считает себя умнее тех, кто варится в этой теме.
    он агент а я болельщик обычный и что?
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    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 18.04.2020 21:02
    0
    steelmaker, 18.04.2020 20:53
    на фоне Болгарии, они и сейчас топ-клуб. Все верно он сказал. Он агент, а ты кто? Смешно, когда кто-то с дивана считает себя умнее тех, кто варится в этой теме.
    а ты сейчас не на диване случайно?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 18.04.2020 20:53
    0
    Слава Чебан, 18.04.2020 20:38
    "киевляне были топ клубом, как и сейчас"
    на фоне Болгарии, они и сейчас топ-клуб. Все верно он сказал. Он агент, а ты кто? Смешно, когда кто-то с дивана считает себя умнее тех, кто варится в этой теме.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 18.04.2020 20:50
    -4
    Evil, 18.04.2020 20:41
    у тебя даже в фамилии ошибка так что завидуй молча
    лошара)
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    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 18.04.2020 20:50
    -4
    заходи с третьего аккаунта zport и еще оттуда минус поставь)
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    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 18.04.2020 20:49
    -6
    Evil, 18.04.2020 20:41
    у тебя даже в фамилии ошибка так что завидуй молча
    долбо*а не спрашивали)
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    Evil
      Evil, 18.04.2020 20:41
    +2
    Слава Чебан, 18.04.2020 20:38
    "киевляне были топ клубом, как и сейчас"
    у тебя даже в фамилии ошибка так что завидуй молча
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 18.04.2020 20:38
    -7
    "киевляне были топ клубом, как и сейчас"
    Ссылка
    Evil
      Evil, 18.04.2020 20:41
    +2
    Слава Чебан, 18.04.2020 20:38
    "киевляне были топ клубом, как и сейчас"
    у тебя даже в фамилии ошибка так что завидуй молча
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.04.2020 21:05
    0
    Киевляне тогда были топ-клубом, КАК И СЕЙЧАС.

    Сейчас это 100личный нужник, в который ходят по нужде такие ноунеймы как Мальмё
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 18.04.2020 21:04
    0
    steelmaker, 18.04.2020 20:53
    на фоне Болгарии, они и сейчас топ-клуб. Все верно он сказал. Он агент, а ты кто? Смешно, когда кто-то с дивана считает себя умнее тех, кто варится в этой теме.
    он агент а я болельщик обычный и что?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 18.04.2020 21:02
    0
    steelmaker, 18.04.2020 20:53
    на фоне Болгарии, они и сейчас топ-клуб. Все верно он сказал. Он агент, а ты кто? Смешно, когда кто-то с дивана считает себя умнее тех, кто варится в этой теме.
    а ты сейчас не на диване случайно?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 18.04.2020 20:53
    0
    Слава Чебан, 18.04.2020 20:38
    "киевляне были топ клубом, как и сейчас"
    на фоне Болгарии, они и сейчас топ-клуб. Все верно он сказал. Он агент, а ты кто? Смешно, когда кто-то с дивана считает себя умнее тех, кто варится в этой теме.
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