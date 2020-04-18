Лобановский хотел Бербатова в Динамо, Шахтер торговал Петровых

Известный болгарский агент Мирчо Димитров рассказал историю о несостоявшихся трансферах некоторых игроков софийского ЦСКА в украинские «Динамо» и «Шахтер».

«Киевское «Динамо» хотело Бербатова еще до того, как ЦСКА продал его «Байеру» из Леверкузена. Киевляне тогда были топ-клубом, как и сейчас. Они ежегодно участвовали в Лиге чемпионов и были в когорте лучших команд континента. Еще их интересовал полузащитник Эмиль Гаргоров.

«Шахтер» начал свое восхождение в конце 90-х годов и начале нынешнего века и имел очень серьезные амбиции. Они интересовались Мартином и Стиляном Петровыми. Дончане очень хотели видеть их в своем составе, но затем оба футболиста пошли иным путем», - заявил Димитров.

Напомним, Димитар Бербатов перешел из ЦСКА в «Байер» в январе 2001 года, когда «Динамо» еще возглавлял легендарный Валерий Васильевич Лобановский. За полгода до этого «бело-синие» продали в «Тоттенхэм» Сергея Реброва, а основными форвардами команды в первой половине сезона были Максим Шацких, Георгий Деметрадзе и Владимир Кузмичев.