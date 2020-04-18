Защитник Карпат может перебраться в польский Шленск

Центральный защитник «Карпат» и сборной Люксембурга Тим Халл летом может покинуть Львов и перебраться в чемпионат Польши.

Там, по нашей информации, интерес к 23-летнему футболисту проявляет «Шленск» из Вроцлава, занимающий четвертое место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша чемпионата Польши.

«Шленск» выходил на «Карпаты» и Халла еще в зимнее трансферное окно, равно как и братиславский «Слован». Однако тогда оба клуба отказались от варианта заключения сделки с львовянами из-за того, что для Халла это был бы третий клуб в течение одного сезона, по причине чего Тим не смог бы быть зарегистрирован для участия в остатке сезона.

В настоящий момент интерес со стороны «Шленска» сохраняется, хотя этот клуб не является единственным, который контактирует с Халлом на предмет потенциального трансфера.

Напомним, в «Карпаты» Тим Халл перебрался в августе минувшего года из «Прогреса» (Люксембург). В нынешнем сезоне сыграл 25 матчей и забил 1 гол за «зелено-белых», с которыми у защитника контракт до лета 2021 года.