Динамо заинтересовалось Филипповым, УЕФА назвал даты финалов ЛЧ и ЛЕ

Главные новости за 16-е апреля на Sport.ua

  • 17.04.2020 07:37
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Динамо заинтересовалось Филипповым, УЕФА назвал даты финалов ЛЧ и ЛЕ
© ФК Десна. Александр Филиппов

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16-е апреля.

1. Динамо рассматривает вариант усиления атаки игроком Десны. Нападающий черниговского клуба Александр Филиппов попал в сферу интересов киевлян.

2. В УЕФА определились с рабочими датами финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Финал ЛЧ назначен на 29 августа, а решающий матч ЛЕ может пройти 26 августа.

3. ЧМ-2022 могут перенести из Катара в другую страну. Так считает экс-президент ФИФА Зепп Блаттер.

4. ФОТО. Динамо запустило в продажу фирменные медицинские маски. Киевляне продают маски с надписью FC DK.

5. 6 боксеров, которые удерживали звание объединенного чемпиона дольше всех. Лев Кравцив вспоминает легенд.

6. ВИДЕО. Шахтер первым в УПЛ запустил клубный телеканал. Украинский клуб запустил свой телеканал.

7. С элементами детектива: как в 2003-м Блохин возглавил сборную Украины. Sport.ua – о первом пришествии Олега Владимировича на пост рулевого главной команды страны.

8. Виллем ІІ ждет последний платеж от Динамо за трансфер Соля. Нидерландский клуб уверен, что в крайнем случае деньги он сможет получить через ФИФА.

9. Топ-10 худших легионеров в истории Шахтера. Степан, Эмми, Педро, много бразильцев и Нери.

10. Динамо Загреб уволило главного тренера. Ненад Белица отправлен в отставку вслед за тренерским штабом.

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Источник — Sport.ua

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