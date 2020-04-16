ФОТО. Динамо запустило в продажу фирменные медицинские маски

Киевское «Динамо» с апреля запустило в продаже фирменные медицинские маски, которые могут понадобиться болельщикам клуба на время карантина.
За многоразовую маску с надписью FC DK клуб в своем фирменном магазине просит 159 гривен.
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Источник — ФК Динамо Киев
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