ФОТО. Динамо запустило в продажу фирменные медицинские маски

Киевляне продают маски с надписью FC DK

  • 16.04.2020 20:34
  • 968 просмотров
  • 13 комментариев
ФОТО. Динамо запустило в продажу фирменные медицинские маски
© facebook.com/fcdkstore

Киевское «Динамо» с апреля запустило в продаже фирменные медицинские маски, которые могут понадобиться болельщикам клуба на время карантина.

За многоразовую маску с надписью FC DK клуб в своем фирменном магазине просит 159 гривен.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Zport.
      Zport., 16.04.2020 21:49
    0
    AK_228, 16.04.2020 21:44
    Расстроился , ордловец!?
    Ты больной? На сайт Динамо зайди
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.04.2020 21:44
    -3
    Zport., 16.04.2020 21:27
    Не знаю откуда спортЮА это взяли, но ни на сайте Динамо, ни в интернет-магазине никаких масок нет
    Расстроился , ордловец!?
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 16.04.2020 21:29
    -2
    тогда возможно они будут маски выпускать, а не футболом заниматься.....пользы больше будет
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.04.2020 21:27
    +2
    Не знаю откуда спортЮА это взяли, но ни на сайте Динамо, ни в интернет-магазине никаких масок нет
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.04.2020 21:21
    -1
    Это-же какими нужно быть МОРАЛЬНЫМИ УРОДАМИ, чтобы навариваться на эпидемиях и пандемиях.
    Вам такой ЦИНИЗМ даром не пройдёт
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.04.2020 21:09
    +1
    JulikoB, 16.04.2020 21:04
    Одноразовая, до карантина, стояла около 2 грн.
    Это я к тому, что в нормальном обществе, при общей беде, стараются поддержать друг друга, но только не у нас. И как мы хотим жить с таким отношением?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.04.2020 21:04
    +1
    Zport., 16.04.2020 20:59
    Одноразовая в аптеке 15 грн стоит. А это многоразовая
    Одноразовая, до карантина, стояла около 2 грн.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.04.2020 21:02
    -4
    Zport., 16.04.2020 20:58
    Читать не умеешь? 159грн за многоразовую маску. Это много?
    Joe 777, ты думать умеешь, я где то написал что это много!?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.04.2020 20:59
    0
    ihor7003, 16.04.2020 20:38
    30 грн ее максимальная цена!!!!!!
    Одноразовая в аптеке 15 грн стоит. А это многоразовая
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.04.2020 20:58
    +1
    AK_228, 16.04.2020 20:56
    Эти жопоблоковцы 7 млрд практически сняли с бюджета, ещё и на масках гривен 700 заработают
    Читать не умеешь? 159грн за многоразовую маску. Это много?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.04.2020 20:56
    -3
    Эти жопоблоковцы 7 млрд практически сняли с бюджета, ещё и на масках гривен 700 заработают
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 16.04.2020 20:52
    -2
    Кому - война, а кому и мать родная... Дальше что: презервативы?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 16.04.2020 20:38
    -1
    30 грн ее максимальная цена!!!!!!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.04.2020 21:27
    +2
    Не знаю откуда спортЮА это взяли, но ни на сайте Динамо, ни в интернет-магазине никаких масок нет
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.04.2020 21:09
    +1
    JulikoB, 16.04.2020 21:04
    Одноразовая, до карантина, стояла около 2 грн.
    Это я к тому, что в нормальном обществе, при общей беде, стараются поддержать друг друга, но только не у нас. И как мы хотим жить с таким отношением?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.04.2020 21:04
    +1
    Zport., 16.04.2020 20:59
    Одноразовая в аптеке 15 грн стоит. А это многоразовая
    Одноразовая, до карантина, стояла около 2 грн.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.04.2020 20:58
    +1
    AK_228, 16.04.2020 20:56
    Эти жопоблоковцы 7 млрд практически сняли с бюджета, ещё и на масках гривен 700 заработают
    Читать не умеешь? 159грн за многоразовую маску. Это много?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.04.2020 21:49
    0
    AK_228, 16.04.2020 21:44
    Расстроился , ордловец!?
    Ты больной? На сайт Динамо зайди
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.04.2020 20:59
    0
    ihor7003, 16.04.2020 20:38
    30 грн ее максимальная цена!!!!!!
    Одноразовая в аптеке 15 грн стоит. А это многоразовая
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности