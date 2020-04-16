ЧМ-2022 могут перенести из Катара в другую страну

Президент ФИФА в 1998-2015 годах Зепп Блаттер считает, что в связи с коррупционным скандалом (Катар обвиняют в подкупе чиновников ФИФА) чемпионат мира 2022 года может быть перенесен в другую страну:

«Германия могла бы провести чемпионат мира вместо Катара, но это будет означать, что турнир второй раз подряд пройдет в Европе. В связи с этим такой вариант не будет приоритетным.

США могут принять ЧМ-2022 вместо ЧМ-2026. Они способны успеть с подготовкой, это не ракетостроение. Япония — еще один вариант, они же боролись с Катаром за соответствующее право проведения.

К счастью, на чемпионате мира 2022 года будет только 32 команды, а не 48, как планировалось ранее. Организационных усилий будет не больше, чем на ЧМ-2018».

Ранее сообщалось о том, что расширенный клубный ЧМ будет перенесен на 2022 год.