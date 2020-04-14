Расширенный клубный ЧМ будет перенесен с 2021 на 2022 год

ФИФА планирует сдвинуть трансферные окна и отменить матчи сборных 2020

  • 14.04.2020 17:25
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Расширенный клубный ЧМ будет перенесен с 2021 на 2022 год
© FIFA

ФИФА в ближайшее время собирается объявить решение о переносе на один год (с 2021 на 2022) обновленного Клубного чемпионата мира, где ожидалось участие континентальных победителей клубных соревнований последних четырех сезонов.

Турнир должен был стартовать в июне 2021 года, но сдвиг Евро-2020 на этот период заставляет ФИФА пересмотреть ситуацию. Новые соревнования планировалось проводить каждые 4 года за один год до чемпионата мира, заняв слот отмененного Кубка Конфедераций.

Кроме того, ФИФА планирует сдвинуть трансферные окна, а также отменить матчи сборных в сентябре, октябре и ноябре, чтобы позволить национальным чемпионатам создать приемлемый календарь на сезон 2020/21.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

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