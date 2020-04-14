Чиновник ФИФА: «Матчи сборных могут начаться не ранее 2021 года»

Виктор Монтальяни считает, что сначала надо запустить национальные лиги

  • 14.04.2020 15:25
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Чиновник ФИФА: «Матчи сборных могут начаться не ранее 2021 года»
© ФИФА. Виктор Монтальяни

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни из Канады заявил, что матчи сборных могут не начаться до 2021 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и необходимостью дать возможность возобновить соревнования клубов.

ФИФА уже отменила поединки между сборными стран, которые должны были состояться в марте и июне. Монтальяни, президент КОНКАКАФ, считает, что сентябрьские, октябрьские и ноябрьские окна для матчей национальных сборных также могут быть отменены. Возвращение болельщиков на стадионы зависит от сроков появления вакцины от болезни COVID-19, а это может произойти не раньше 2021 года.

Монтальяни сказал: «Я считаю, что внутренние турниры являются приоритетом. Сентябрьские матчи все еще не отменены, но я не уверен, что они состоятся, учитывая, как сейчас обстоят дела.

Я очень сомневаюсь, что первые футбольные матчи будут с болельщиками. Такого нельзя и представить сейчас. Я уверен, что это будет поэтапный подход, когда общество попытается вернуться к нормальной жизни. Я уверен, что с мартовским окном в 2021 году все будет хорошо. Приоритет состоит в том, чтобы помочь стартовать национальным лигам, а затем посмотреть на возможность матчей сборных.

Отборочный формат для чемпионата мира по футболу в Катаре, возможно, придется сократить с ужесточением сроков, чтобы успеть сыграть квалификацию для турнира, который начнется в ноябре 2022 года».

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Источник — AP News

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