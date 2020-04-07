Решение ФИФА: контракты должны быть продлены, трансферные окна сдвинуты

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что здоровье превыше футбола

  • 07.04.2020 20:59
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Решение ФИФА: контракты должны быть продлены, трансферные окна сдвинуты
© FIFA

ФИФА разработала и обнародовала серию рекомендаций и руководств для решения некоторых из ключевых практических вопросов, возникающих в связи с пандемией, особенно в отношении контрактов игроков и системы трансферов. Набор принципов был единогласно согласован целевой группой и одобрен сегодня Бюро Совета ФИФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал: «Пандемия COVID-19 явно изменила все фактические обстоятельства, связанные с футболом в этом сезоне. Таким образом, ФИФА вместе с заинтересованными сторонами выдвинула несколько практических идей и предложений для решения. Хотя это не решит все проблемы, они должны способствовать обеспечению стабильности и ясности в футболе в обозримом будущем. Мы надеемся, что эти совместные усилия под руководством ФИФА могут послужить положительным примером того, как футбол может объединиться и продемонстрировать единство, солидарность и дух компромисса, чтобы противостоять предстоящим трудным временам. Но, прежде чем наступят эти времена, всем должно быть ясно одно, особенно сейчас: здоровье на первом месте, превыше футбола».

Срок действия и начало контрактов игроков.

Контракты с истекающим сроком действия игрока обычно заканчиваются в конце сезона, а дата окончания совпадает с окончанием сезона. При нынешней приостановке игры в большинстве стран очевидно, что нынешний сезон не закончится в запланированные сроки.

Поэтому предлагается продлить контракты до того времени, когда сезон реально закончится. Это должно соответствовать первоначальному намерению сторон, когда контракт был подписан, и также должно сохранить спортивную целостность и стабильность.

Аналогичный принцип применяется к контрактам, которые должны начаться в начале нового сезона, а это означает, что вступление в силу таких контрактов откладывается до фактического начала следующего сезона.

Футбольные трудовые договоры, которые больше не могут быть выполнены.

Пандемия COVID-19, несомненно, оказала значительное влияние на доходы клубов, не в последнюю очередь потому, что матчи не могут быть сыграны. Футбол, как и другие секторы экономики, должен находить справедливые и равноправные решения, приспособленные к этим обстоятельствам, надеясь на защиту рабочих мест и достижение справедливого и разумного баланса интересов между игроками и клубами.

Соответственно, ФИФА настоятельно рекомендует клубам и игрокам работать вместе, чтобы находить соглашения и решения в период, когда футбол приостановлен.

Хотя заинтересованные стороны на национальном уровне должны, в первую очередь, находить решения в соответствии с обстоятельствами в своей стране, ФИФА рекомендует рассматривать все аспекты каждой ситуации беспристрастным образом. В том числе: какие меры правительства принимаются для поддержки клубов и игроков, следует ли откладывать или сокращать оплату, какая может быть страховая компенсация.

Трансферные окна.

Что касается трансферных окон, опять же, необходимо приспособить обычную регулирующую позицию к новым фактическим обстоятельствам. Соответственно, решение FIFA будет гибким и позволит сдвигать соответствующие трансферные окна, чтобы они попадали между концом старого сезона и началом нового сезона.

В то же время, ФИФА будет стремиться обеспечить, где это возможно, общий уровень координации, а также учитывать необходимость защиты регулярности, целостности и надлежащего функционирования соревнований, чтобы спортивные результаты любого соревнования не были несправедливыми. 

См. также: Бессрочно по всему миру. В ФИФА решили судьбу текущего футбольного сезона

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Источник — ФИФА

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