Бессрочно по всему миру. В ФИФА решили судьбу текущего футбольного сезона

Руководство ФИФА приняло беспрецедентное решение продлить сезон 2019/20 бессрочно по всему миру. Это позволит футбольным ассоциациям каждой страны самостоятельно определять, когда могут завершиться их чемпионаты.
Руководящий орган мирового футбола также собирается изменить даты летнего трансферного окна и разрешить продление контрактов для игроков, чьи соглашения истекают 30 июня.
Эти планы, вероятно, будут официально обнародованы в течение следующих 48 часов. ФИФА предоставит ассоциациям максимальную гибкость в их решениях, поскольку распространение коронавируса различно в каждой стране.
Хотя решение самого главного органа в футболе пока не повлияет ни на что, оно значительно снижает шансы отмены сезона в целом.
На прошлой неделе УЕФА взял на себя обязательство завершить текущий сезон, а затем опроверг сообщение о том, что президент организации Александр Чеферин назначил срок до 3 августа для завершения всех турниров.
Источник — The Athletic
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