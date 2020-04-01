Все соревнования в Европе должны быть завершены до 3 августа

Национальные турниры планируется возобновить во второй половине июня

  • 01.04.2020 21:28
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Все соревнования в Европе должны быть завершены до 3 августа
© УЕФА

Видеоконференция УЕФА, которая состоялась 1 апреля, сделала ситуацию в профессиональных футбольных соревнованиях немного более конкретной. Проведя интенсивные консультации со всеми футбольными ассоциациями, лигами и представителями клубов, УЕФА настоятельно призывает федерации завершить сезон по единому графику.

УЕФА настаивает на возобновлении профессиональных футбольных соревнований, которые были вынужденно прерваны из-за пандемии коронавируса. Состязания во всех лигах в Европе должны быть завершены до 3 августа. Это означает, что национальные турниры обязаны снова начаться не позднее второй половины июня.

Естественно, возобновление возможно с учетом решений национальных органов здравоохранения, с учетом интересов футболистов, тренеров, болельщиков и судей. В любом случае, футбол возобновится, если это будет безопасно в соответствии с критериями.

УЕФА пока не может сказать, что означает новая ситуация для игроков, которые поменяют клуб 1 июля. Также все еще не решен вопрос о том, будет ли сдвинуты даты трансферного окна. Такие вопросы будут обсуждаться во время следующей встречи, запланированной на середину апреля.

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Источник — Eredivisie

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