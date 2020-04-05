В УЕФА опровергли информацию, что сезон надо завершить до 3 августа

Пресс-служба УЕФА официально опровергла слова главы организации Александера Чеферина о том, что европейские клубные турниры должны завершиться до 3 августа. В заявлении сказано:

«Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал немецкому телеканалу ZDF, что Лига чемпионов должна завершиться к 3 августа. Это неправда. Президент не указывал точных сроков окончания сезона.

В настоящее время УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) в рамках рабочей группы, которая была создана 17 марта, изучает все возможные варианты завершения внутренних и европейских турниров. Главным приоритетом для всех членов рабочей группы является сохранение здоровья общества.

Необходимо найти календарные решения для завершения всех соревнований. Варианты проведения матчей в июле и августе, если это будет необходимо, в настоящее время изучаются, и будут зависеть от сроков возобновления сезона и разрешений национальных властей».