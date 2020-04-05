Президент УЕФА: «Лигу чемпионов и Лигу Европы нужно закончить до 3 августа»

Президент УЕФА Александер Чеферин установил граничную дату, когда нынешний сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы должен быть завершен.
«И Лига чемпионов, и Лига Европы должны быть завершены до 3-го августа. Это экстраординарная ситуация, поэтому мы настроены гибко. Тем раньше завершится кризис, тем раньше можно начать».
«Что касается формата, то это вопрос обсуждаемый. Главное, чтобы все это закончилось, а люди были в безопасности. И тогда мы все решим», - считает Чеферин.
В Лиге чемпионов определены только 4 участника четвертьфиналов. В Лиге Европы не успели определить ни одного четвертьфиналиста, но ряд команд, включая «Шахтер», сыграли первые матчи.
Источник — Football-Italia
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