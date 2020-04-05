Президент УЕФА: «Лигу чемпионов и Лигу Европы нужно закончить до 3 августа»

Начало августа - последний срок завершения еврокубкового сезона

  • 05.04.2020 15:52
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Президент УЕФА: «Лигу чемпионов и Лигу Европы нужно закончить до 3 августа»
© Skysports.com

Президент УЕФА Александер Чеферин установил граничную дату, когда нынешний сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы должен быть завершен.

«И Лига чемпионов, и Лига Европы должны быть завершены до 3-го августа. Это экстраординарная ситуация, поэтому мы настроены гибко. Тем раньше завершится кризис, тем раньше можно начать».

«Что касается формата, то это вопрос обсуждаемый. Главное, чтобы все это закончилось, а люди были в безопасности. И тогда мы все решим», - считает Чеферин.

В Лиге чемпионов определены только 4 участника четвертьфиналов. В Лиге Европы не успели определить ни одного четвертьфиналиста, но ряд команд, включая «Шахтер», сыграли первые матчи.

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Источник — Football-Italia

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