Динамо рассматривает вариант усиления атаки игроком Десны

По информации источника, «Динамо» рассматривает возможность усиления линии атаки форвардом «Десны» Александром Филипповым.

27-летний нападающий в нынешнем сезоне забил за «Десну» 13 голов и сделал 2 голевые передачи в 21 матче УПЛ.

Филиппов начинал карьеру в киевском «Арсенале», потом выступал в «Ильичевце», «Никополе» и краматорском «Авангарде».

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