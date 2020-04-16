Динамо рассматривает вариант усиления атаки игроком Десны

По информации источника, «Динамо» рассматривает возможность усиления линии атаки форвардом «Десны» Александром Филипповым.
27-летний нападающий в нынешнем сезоне забил за «Десну» 13 голов и сделал 2 голевые передачи в 21 матче УПЛ.
Филиппов начинал карьеру в киевском «Арсенале», потом выступал в «Ильичевце», «Никополе» и краматорском «Авангарде».
Читайте также: Почему Шевченко нужно прекратить игнорировать Филиппова
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну какой же бред.
У Динамо есть 6 нападающих.
Динамо сейчас нуждается только в тренере.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.