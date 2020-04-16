Динамо рассматривает вариант усиления атаки игроком Десны

Нападающий черниговского клуба Александр Филиппов попал в сферу интересов киевлян

  • 16.04.2020 13:47
  • 130 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо рассматривает вариант усиления атаки игроком Десны
© ФК Десна. Александр Филиппов

По информации источника, «Динамо» рассматривает возможность усиления линии атаки форвардом «Десны» Александром Филипповым.

27-летний нападающий в нынешнем сезоне забил за «Десну» 13 голов и сделал 2 голевые передачи в 21 матче УПЛ.

Филиппов начинал карьеру в киевском «Арсенале», потом выступал в «Ильичевце», «Никополе» и краматорском «Авангарде».

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Источник — ТаТоТаке

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.04.2020 14:10
    -1
    Сказал Миша Спиваковский для того чтобы подписались на Татотаке)))))).
    Ну какой же бред.
    У Динамо есть 6 нападающих.
    Динамо сейчас нуждается только в тренере.
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