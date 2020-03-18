Почему Шевченко нужно прекратить игнорировать Филиппова

Справедливость – это то, на поиски чего некоторые кладут всю свою жизнь, а по прошествии десятилетий так и не могут дать окончательный ответ, сталкивались ли они с ней хоть когда-то, или же нет. Футбольная справедливость – понятие из этого же ряда, а потому не будем глубоко философствовать, придумывая для нее какое-то определение. Достаточно просто взглянуть на последние выступления форварда «Десны» Александра Филиппова и недавний список вызванных в ряды национальной сборной Украины на товарищеские матчи против Франции и Польши, которые, как теперь уже известно, не состоятся из-за бушующей в Европе пандемии коронавируса.

В указанном списке игроков, отобранных лично главным тренером «сине-желтых» Андреем Шевченко и его ассистентами, вы даже с микроскопом в руках не найдете фамилии Александра Филиппова. Даже в резервном перечне имен, куда попал, например, форвард «Днепра-1» Владислав Супряга, имеющий в общем-то весьма скудный опыт выступлений на серьезном уровне.

Почему так произошло? На этот вопрос мы попробуем дать ответ чуть ниже по тексту, а сейчас просто напомним, что Александр Филиппов по состоянию на текущий момент является вторым в списке лучших бомбардиров УПЛ-2019/20, имея в своем активе 13 забитых мячей. В каждом из четырех последних матчей черниговской команды в элитном дивизионе отечественного футбола Филиппов неизменно забивал, причем ему было неважно, кто выступал соперником «Десны» - «Мариуполь», «Олимпик», «Заря» или «Динамо».

В то же время Шевченко посчитал целесообразным включить в список форварда «Кайсериспора» Артема Кравца, который в нынешнем календарном году отличился лишь одним забитым мячом в турецкой Суперлиге, а за сборную Украины в последний раз забивал и вовсе в уже весьма далеком марте 2018 года в спарринге против Саудовской Аравии.

Безусловно, правом выбора игроков для национальной команды страны обладает исключительно главный тренер, советовать которому могут его ассистенты. Четко осознавая этот факт, мы не будем каким-то образом пытаться оспаривать выбор Андрея Шевченко, но как минимум в логике такого решения разобраться попробуем.

Итак, наиболее очевидный фактор при выборе игроков для национальной сборной – это, по идее, качество игры того или иного футболиста в текущий период времени. В идеале в сборной не должно быть тех, кого зовут туда исключительно за былые заслуги, либо же тех, кто еще откровенно недостаточно себя показал, чтобы заслужить приглашение в национальную команду. В то же время футболисты, пребывающие на пике своей карьеры и демонстрирующие лучшую игру, вероятно, заслуживают возможность быть хотя бы вызванными в сборную для, так называемого, ознакомительного сбора, на котором тренерский штаб получит возможность лично оценить способности и готовность игрока соответствовать требованиям, предъявляемым к членам национальной команды.

Сделал ли Филиппов своими последними выступлениями в составе «Десны» достаточно, чтобы наконец получить заветное приглашение от Шевченко? Скорее всего, да. Почему в стан «сине-желтых» приглашался не он, а Кравец? Ответ на этот вопрос найти куда сложнее… В поисках его заглянем в статистику обоих футболистов в официальных матчах нынешнего сезона. Для Филиппова – это матчи УПЛ и Кубка Украины, для Кравца – поединки турецкой Суперлиги и тамошнего Кубка.

Как видим, подавляющее большинство статистических показателей лучше именно у Филиппова. Форвард «Десны» значительно больше работает на поле, выполняя серьезное, как для игрока своего амплуа, количество технико-тактических действий в среднем за матч. Все это отражается на показателях передач, касаний в штрафной, забеганий с мячом, обводок и единоборств, каждый из которых у Филиппова количественно более высокий, нежели у Кравца. Да, форвард «Кайсериспора» по успешности в большинстве показателей выглядит чуть лучше игрока «Десны», но здесь разрыв, как правило, не столь существенный, чтобы делать однозначные выводы.

Но все цифры для форварда меркнут на фоне ключевых – показателей результативности. И здесь Филиппов имеет существенную фору над Кравцом. В среднем на счету Александра 0,74 забитых мяча в пересчете на 90 минут чистого игрового времени, в то время как у Артема аналогичный показатель равен лишь 0,37. При этом, нельзя не отметить, что показатель забитых мячей у Филиппова превышает его же число ожидаемых голов (xG), а вот у Кравца в этом аспекте наблюдается даже небольшой минус. Иными словами, Филиппов забивает больше, чем создает остроты у ворот соперника, а Кравец отличается только четко «своими» голами – ни больше, ни меньше.

Более того, после 23 сыгранных туров в УПЛ, по данным Wyscout, именно Александр Филиппов является лидером по проценту ударов, приходящихся в створ ворот соперников. Таковых на счету игрока «Десны» 54% от общего количества, что лучше, чем у Тете (51%) и Мораеса (49%) из «Шахтера», а также Цыганкова (47%) из «Динамо». Кравец же по точности ударов не попадает даже в топ-10 футболистов в турецкой Суперлиге…

Конечно, кто-то может возразить – мол, нынешний чемпионат Турции на голову сильнее первенства Украины. Принять подобный аргумент можно только с той точки зрения, что у клубов из Турции куда больше денег (хотя уже и не так много, как лет десять назад), по причине чего они все еще способны привлекать в свои ряды вполне качественных футболистов. Со спортивной же точки зрения, если сравнивать «Кайсериспор» и нынешнюю «Десну», то очень сложно сказать, что последняя команда Турции сильнее четвертой команды Украины. Да-да, повторим еще раз – Артем Кравец является представителем ныне команды, занимающей ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО в турецкой Суперлиге. Неужели это уровень для футболистов сборной Украины? Нет, ну хотя бы чисто с имиджевой точки зрения…

В силу указанного выше тяжело поверить в то, что Артем Кравец ныне заслуживает вызова в сборную Украины больше, чем Александр Филиппов, являющийся едва ли не лучшим игроком «Десны» в весенней части сезона. Скорее всего, дело банально обстоит в том, что Шевченко и его ассистенты не очень-то и желали привлекать в национальную команду новичков, да еще и накануне финальной части Евро-2020. Вероятно, с изученными и проверенными кадрами вроде Кравца, которые уже понимают и принимают тренерские идеи, работать куда проще, чем начинать все заново с тем же Филипповым.

Но сейчас ситуация переменилась. Из-за коронавируса Евро-2020 конвертировался в Евро-2021, товарищеские матчи с Францией и Польшей, очевидно, будут сыграны не раньше июня, а потому у Шевченко и его помощников, по-хорошему, в распоряжении будет больше года на подготовку обновленной команды к участию в финальной части чемпионата Европы. Если, конечно, Шевченко продлит контракт с ФФУ и останется в своей должности.

Как бы там ни было, а самому Филиппову ничего не остается, кроме как продолжать демонстрировать по-хорошему наглый и агрессивный футбол в атаке, приносящий результат. Его работоспособность уже сейчас выделяет этого нападающего в Премьер-лиге, но в отличие от того же Беседина, который также теперь получит шанс сыграть на чемпионате Европы, нынешний Филиппов куда более результативен. А коль так, то Шевченко ли, как великолепному в прошлом форварду, не понимать, что причин игнорировать успехи Александра у тренеров сборной уже просто быть не может. Иначе все придет к ситуации, когда у футболистов из условных «Десны» или «Зари» просто не будет мотивации проявлять себя с точки зрения развития международной карьеры – в национальную сборную, мол, все равно зовут только избранных и удобных, или как?..

Алексей СЛИВЧЕНКО