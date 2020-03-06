Шевченко назвал состав Украины на матчи с Францией и Польшей

Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 24 игроков, которых он вызывает для подготовки и участия в товарищеских матчах со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув).
Также руководитель сине-желтых традиционно определил резерв главной команды, в который на этот раз вошли 7 игроков.
Состав национальной команды Украины
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Андрей Лунин («Овьедо», Испания), Юрий Панькив («Александрия»).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – «Шахтер» Донецк), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – «Шахтер» Донецк), Игорь Харатин («Ференцварош», Венгрия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба – «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия).
Нападающие: Жуниор Мораес («Шахтер» Донецк), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция).
Заслуживает внимания появление в основном списке полузащитника «Ференцвароша» Игоря Харатина, которого впервые приглашен в ряды главной команды страны.
В резервный список вошли: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – «Динамо» Киев), Евгений Шахов («Лечче», Италия), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – «Гент», Бельгия), Владислав Супряга («Днепр-1»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).
Главный тренер не исключает, что кто-то из игроков может быть довызван или переведен из резервного списка в основной. Отметим, что среди резервистов находится и один из основных бомбардиров сборной Роман Яремчук, который восстанавливается после повреждения.
Сине-желтые соберутся 23 марта в Киеве, где их резиденцией уже традиционно станет отель «Опера». После трех тренировочных дней в столице Украины национальная команда возьмет курс на Париж, куда вылетит 25 марта после обеда.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Основа защитников сборной которые пропускают стабильно 2 ,3 мяча.
Попова нет, Димы Чигринского нет.
Мда
Основа защитников сборной которые пропускают стабильно 2 ,3 мяча.
Попова нет, Димы Чигринского нет.
Мда
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.