Шевченко назвал состав Украины на матчи с Францией и Польшей

Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 24 игроков, которых он вызывает для подготовки и участия в товарищеских матчах со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув).

Также руководитель сине-желтых традиционно определил резерв главной команды, в который на этот раз вошли 7 игроков.

Состав национальной команды Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Андрей Лунин («Овьедо», Испания), Юрий Панькив («Александрия»).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – «Шахтер» Донецк), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – «Шахтер» Донецк), Игорь Харатин («Ференцварош», Венгрия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба – «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия).

Нападающие: Жуниор Мораес («Шахтер» Донецк), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция).

Заслуживает внимания появление в основном списке полузащитника «Ференцвароша» Игоря Харатина, которого впервые приглашен в ряды главной команды страны.

В резервный список вошли: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – «Динамо» Киев), Евгений Шахов («Лечче», Италия), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – «Гент», Бельгия), Владислав Супряга («Днепр-1»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Главный тренер не исключает, что кто-то из игроков может быть довызван или переведен из резервного списка в основной. Отметим, что среди резервистов находится и один из основных бомбардиров сборной Роман Яремчук, который восстанавливается после повреждения.

Сине-желтые соберутся 23 марта в Киеве, где их резиденцией уже традиционно станет отель «Опера». После трех тренировочных дней в столице Украины национальная команда возьмет курс на Париж, куда вылетит 25 марта после обеда.