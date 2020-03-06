Шевченко назвал состав Украины на матчи с Францией и Польшей

В список вызванных вошли 24 игрока, еще 7 футболистов в резервном листе

  • 06.03.2020 20:47
  • 2054 просмотра
  • 11 комментариев
Шевченко назвал состав Украины на матчи с Францией и Польшей
© УАФ. Андрей Шевченко

Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 24 игроков, которых он вызывает для подготовки и участия в товарищеских матчах со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув).

Также руководитель сине-желтых традиционно определил резерв главной команды, в который на этот раз вошли 7 игроков.

Состав национальной команды Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Андрей Лунин («Овьедо», Испания), Юрий Панькив («Александрия»).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все – «Шахтер» Донецк), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все – «Шахтер» Донецк), Игорь Харатин («Ференцварош», Венгрия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба – «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия).

Нападающие: Жуниор Мораес («Шахтер» Донецк), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция).

Заслуживает внимания появление в основном списке полузащитника «Ференцвароша» Игоря Харатина, которого впервые приглашен в ряды главной команды страны.

В резервный список вошли: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – «Динамо» Киев), Евгений Шахов («Лечче», Италия), Роман Яремчук, Роман Безус (оба – «Гент», Бельгия), Владислав Супряга («Днепр-1»), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Главный тренер не исключает, что кто-то из игроков может быть довызван или переведен из резервного списка в основной. Отметим, что среди резервистов находится и один из основных бомбардиров сборной Роман Яремчук, который восстанавливается после повреждения.

Сине-желтые соберутся 23 марта в Киеве, где их резиденцией уже традиционно станет отель «Опера». После трех тренировочных дней в столице Украины национальная команда возьмет курс на Париж, куда вылетит 25 марта после обеда.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 06.03.2020 21:17
    0
    С нападением беда
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 06.03.2020 21:12
    0
    молодец что спаринги делает с сил-ными командами.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 06.03.2020 21:10
    0
    Андрей Мадайский, 06.03.2020 21:08
    А кого?
    Караваев и Болбат самые. что ни есть подходящие...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.03.2020 21:09
    0
    Матвиенко Кривцов))))???
    Основа защитников сборной которые пропускают стабильно 2 ,3 мяча.
    Попова нет, Димы Чигринского нет.
    Мда
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 06.03.2020 21:08
    +2
    ihor7003, 06.03.2020 21:03
    Жаль что Шева не пробует кого то нового на проблемную позицию правого защитника!!!!!
    А кого?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 06.03.2020 21:06
    -1
    Андрей Овчаренко, 06.03.2020 21:02
    Безус есть в резервном списке
    Я имел ввиду основной список. Он сейчас неплохо смотрится в Генте - раздает и забивает
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.03.2020 21:03
    -1
    Жаль что Шева не пробует кого то нового на проблемную позицию правого защитника!!!!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 06.03.2020 21:02
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 06.03.2020 21:01
    Почему Безуса не вызвать? И ещё, хочется верить, что Яремчук восстановится к официальным матчам Евро 2020
    Безус есть в резервном списке
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 06.03.2020 21:01
    0
    Почему Безуса не вызвать? И ещё, хочется верить, что Яремчук восстановится к официальным матчам Евро 2020
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.03.2020 20:57
    0
    какой-то очень уж расширенный состав, вряд ли с такими соперниками, хоть эт и товарняк, прям весь состав перетасуют, некоторых вообще в утиль надо
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 06.03.2020 20:57
    -1
    В этот раз такой себе подбор исполнителей. Хотя бы Леднева вместо Макаренко бы взял, убрал Сидорчука и добавил нападающего из Зари. Это вообще самый минимум, что следовало бы поменять.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 06.03.2020 21:08
    +2
    ihor7003, 06.03.2020 21:03
    Жаль что Шева не пробует кого то нового на проблемную позицию правого защитника!!!!!
    А кого?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 06.03.2020 21:02
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 06.03.2020 21:01
    Почему Безуса не вызвать? И ещё, хочется верить, что Яремчук восстановится к официальным матчам Евро 2020
    Безус есть в резервном списке
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 06.03.2020 21:17
    0
    С нападением беда
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 06.03.2020 21:12
    0
    молодец что спаринги делает с сил-ными командами.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 06.03.2020 21:10
    0
    Андрей Мадайский, 06.03.2020 21:08
    А кого?
    Караваев и Болбат самые. что ни есть подходящие...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.03.2020 21:09
    0
    Матвиенко Кривцов))))???
    Основа защитников сборной которые пропускают стабильно 2 ,3 мяча.
    Попова нет, Димы Чигринского нет.
    Мда
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 06.03.2020 21:01
    0
    Почему Безуса не вызвать? И ещё, хочется верить, что Яремчук восстановится к официальным матчам Евро 2020
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.03.2020 20:57
    0
    какой-то очень уж расширенный состав, вряд ли с такими соперниками, хоть эт и товарняк, прям весь состав перетасуют, некоторых вообще в утиль надо
    Ссылка
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