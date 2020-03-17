Дисквалифицированный Беседин не пропустит Евро-2021

Украинский форвард киевского Динамо Артем Беседин не пропустит следующий чемпионат Европы, поскольку срок его дисквалификации истечет до планируемых новых сроков турнира.

Крупнейший европейский футбольный форум перенесен на один год и пройдет с 11 июня до 11 июля 2021 года.

Напомним, Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы «Мальме» – «Динамо» (4:3) в ноябре 2019 года.

За употребление допинга форвард был отстранен от тренировок и соревнований на один год. Срок его дисквалификации отсчитывается с 19 декабря 2019 года и завершится в декабре 2020 года. Если его вызовет тренерский штаб, то Артем может сыграть на Евро-2021.