Дисквалифицированный Беседин не пропустит Евро-2021

Срок годичной дисквалификации нападающего завершится в декабре 2020 года

  • 17.03.2020 15:15
  • 2244 просмотра
  • 15 комментариев
Дисквалифицированный Беседин не пропустит Евро-2021
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Украинский форвард киевского Динамо Артем Беседин не пропустит следующий чемпионат Европы, поскольку срок его дисквалификации истечет до планируемых новых сроков турнира.

Крупнейший европейский футбольный форум перенесен на один год и пройдет с 11 июня до 11 июля 2021 года.

Напомним, Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы «Мальме» – «Динамо» (4:3) в ноябре 2019 года.

За употребление допинга форвард был отстранен от тренировок и соревнований на один год. Срок его дисквалификации отсчитывается с 19 декабря 2019 года и завершится в декабре 2020 года. Если его вызовет тренерский штаб, то Артем может сыграть на Евро-2021.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 17.03.2020 16:12
    0
    Владимир Копяк, 17.03.2020 16:09
    Откуда у сайта такая уверенность что он сыграет в 2021 году ? Его могут еще раз пой
    В следующий раз допиши сообще
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.03.2020 16:09
    0
    Откуда у сайта такая уверенность что он сыграет в 2021 году ? Его могут еще раз пой
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.03.2020 16:09
    0
    Откуда у сайта такая уверенность что он сыграет в 2021 году ? Его могут еще раз пой
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2020 16:08
    0
    Саша Яковенко, 17.03.2020 15:44
    год без игровой практики и в сборную...
    шо вы курите?
    все может быть, увы
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 17.03.2020 16:07
    0
    Было бы хорошо, если бы за год подтянулись Супряга, Сикан или кто-то еще. Брать Беседина на Евро - себе вредить. Будет тормозить все атаки. Второй Дзюба.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 17.03.2020 15:44
    +5
    год без игровой практики и в сборную...
    шо вы курите?
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 17.03.2020 15:37
    +2
    ПОМОИ , а не новость...
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 17.03.2020 15:37
    +3
    надіємось що до наступного літа буде кращий вибір серед форвардів, а не в "складометрах"
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2020 15:29
    +5
    это + или - новость?
    яремчук точно поправится хоть, морашка еще постареет
    Ссылка
    max171717
      max171717, 17.03.2020 15:29
    +5
    Шутил с другом,что Беседин заразил всех,чтобы сыграть на Евро.Или не шутил...
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 17.03.2020 15:28
    +3
    Пропустит. Сомневаюсь что его возьмут в сборную на евро. Ведь лучше играть спустя год дисквалификации он точно не будет.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 17.03.2020 15:27
    +4
    так от зідки всього цього вірусу ноги ростуть...
    Ссылка
    Deagle
      Deagle, 17.03.2020 15:23
    -3
    Дисквал пожизненный для сборной. А у недопрезидента пусть играет. Только портит столичный клуб
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.03.2020 15:21
    +3
    Вы так написали еще выделенным шрифтом как будто Беседин это не бревно а прям Роналду! Еще не факт что он туда поедет!
    Ссылка
    Carnival Row
      Carnival Row, 17.03.2020 15:20
    +9
    Кто выиграл от коронавируса: производители масок, производители туалетной бумаги, дистрибьюторы гречки, Беседин.
    Ссылка
    Carnival Row
      Carnival Row, 17.03.2020 15:20
    +9
    Кто выиграл от коронавируса: производители масок, производители туалетной бумаги, дистрибьюторы гречки, Беседин.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 17.03.2020 15:44
    +5
    год без игровой практики и в сборную...
    шо вы курите?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2020 15:29
    +5
    это + или - новость?
    яремчук точно поправится хоть, морашка еще постареет
    Ссылка
    max171717
      max171717, 17.03.2020 15:29
    +5
    Шутил с другом,что Беседин заразил всех,чтобы сыграть на Евро.Или не шутил...
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 17.03.2020 15:27
    +4
    так от зідки всього цього вірусу ноги ростуть...
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 17.03.2020 15:37
    +3
    надіємось що до наступного літа буде кращий вибір серед форвардів, а не в "складометрах"
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 17.03.2020 15:28
    +3
    Пропустит. Сомневаюсь что его возьмут в сборную на евро. Ведь лучше играть спустя год дисквалификации он точно не будет.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.03.2020 15:21
    +3
    Вы так написали еще выделенным шрифтом как будто Беседин это не бревно а прям Роналду! Еще не факт что он туда поедет!
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 17.03.2020 15:37
    +2
    ПОМОИ , а не новость...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.03.2020 16:12
    0
    Владимир Копяк, 17.03.2020 16:09
    Откуда у сайта такая уверенность что он сыграет в 2021 году ? Его могут еще раз пой
    В следующий раз допиши сообще
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.03.2020 16:09
    0
    Откуда у сайта такая уверенность что он сыграет в 2021 году ? Его могут еще раз пой
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.03.2020 16:09
    0
    Откуда у сайта такая уверенность что он сыграет в 2021 году ? Его могут еще раз пой
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2020 16:08
    0
    Саша Яковенко, 17.03.2020 15:44
    год без игровой практики и в сборную...
    шо вы курите?
    все может быть, увы
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 17.03.2020 16:07
    0
    Было бы хорошо, если бы за год подтянулись Супряга, Сикан или кто-то еще. Брать Беседина на Евро - себе вредить. Будет тормозить все атаки. Второй Дзюба.
    Ссылка
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