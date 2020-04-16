Виллем ІІ ждет последний платеж от Динамо за трансфер Соля

Нидерландский клуб уверен, что в крайнем случае деньги он сможет получить через ФИФА

  • 16.04.2020 11:52
  • 545 просмотров
  • 2 комментария
Виллем ІІ ждет последний платеж от Динамо за трансфер Соля
© ФК Динамо. Фран Соль

«Виллем ІІ», выступающий в чемпионате Нидерландов, ожидает от «Динамо» выплаты остатка суммы по трансферу испанского форварда Франа Соля, который состоялся в январе минувшего года.

Об этом сообщил генеральный директор «Виллем ІІ» Мартин ван Гил, отметивший также, что его клубу должны еще эквадорский «Аукас» и испанская «Барселона» по платежам солидарности за трансферы Диего Паласиоса и Френки де Йонга соответственно.

В «Виллем ІІ» настроены на то, что коронавирус не помешает должникам выплатить их клубу причитающиеся суммы, но готовы отстаивать свои интересы в ФИФА, которая, как уверены в стане нидерландцев, однозначно встанет на сторону «трехцветных».

Напомним, за «Динамо» Фран Соль к нынешнему моменту провел лишь 18 матчей, отличившись 3 голами и 2 результативными передачами. Его трансфер обошелся киевлянам в 3,5 миллиона евро.

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Источник — Brabants Dagblad

(4 голоса)

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Комментарии
    Bohdan
      Bohdan, 16.04.2020 12:30
    0
    Коли купляли футболіста домовлялись заплатити грішми, а не Солем.
    А те, що Соль забив всього 3 гола, Віллем не винен.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2020 12:06
    0
    так может им солем его и вернуть?)
    А то 3 гола в нашем болоте за почти 20 матчей это феерично
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 16.04.2020 12:30
    0
    Коли купляли футболіста домовлялись заплатити грішми, а не Солем.
    А те, що Соль забив всього 3 гола, Віллем не винен.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2020 12:06
    0
    так может им солем его и вернуть?)
    А то 3 гола в нашем болоте за почти 20 матчей это феерично
    Ссылка
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