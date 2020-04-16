Виллем ІІ ждет последний платеж от Динамо за трансфер Соля

«Виллем ІІ», выступающий в чемпионате Нидерландов, ожидает от «Динамо» выплаты остатка суммы по трансферу испанского форварда Франа Соля, который состоялся в январе минувшего года.

Об этом сообщил генеральный директор «Виллем ІІ» Мартин ван Гил, отметивший также, что его клубу должны еще эквадорский «Аукас» и испанская «Барселона» по платежам солидарности за трансферы Диего Паласиоса и Френки де Йонга соответственно.

В «Виллем ІІ» настроены на то, что коронавирус не помешает должникам выплатить их клубу причитающиеся суммы, но готовы отстаивать свои интересы в ФИФА, которая, как уверены в стане нидерландцев, однозначно встанет на сторону «трехцветных».

Напомним, за «Динамо» Фран Соль к нынешнему моменту провел лишь 18 матчей, отличившись 3 голами и 2 результативными передачами. Его трансфер обошелся киевлянам в 3,5 миллиона евро.