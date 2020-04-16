Динамо Загреб уволило главного тренера

Ненад Белица отправлен в отставку в след за тренерским штабом

  • 16.04.2020 22:19
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  • 1 комментарий
Динамо Загреб уволило главного тренера
© Footboom. Ненад Белица

Загребское «Динамо» официально уволило Ненада Белицу с поста главного тренера клуба. Поводом для этого послужил финансовый кризис самого богатого клуба Хорватии, к которому привела пандемия коронавируса.

48-летний Белица возглавлял «Динамо» с середины мая 2018 года. Ранее он тренировал австрийские «Кернтен», «Лустенау», «Вольфсберг» и «Аустрию», а также итальянскую «Специю» и польский «Лех».

Напомним, «Динамо» встречалось с донецким «Шахтером» в рамках группового турнира Лиги чемпионов. В Загребе и Харькове были зафиксированы ничейные результаты - 3:3 и 2:2.

Ранее боссы «Динамо Загреб» уволили всех помощников Бьелицы из-за коронавируса.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 16.04.2020 23:06
    0
    Футбол - это сфера развлечения. Как фабрика грез или альбом Depeche Mode. Почему футболистов не перевели на сдельную оплату труда и гонорары, а начисляют ежемесячный оклад - загадка.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 16.04.2020 23:06
    0
    Футбол - это сфера развлечения. Как фабрика грез или альбом Depeche Mode. Почему футболистов не перевели на сдельную оплату труда и гонорары, а начисляют ежемесячный оклад - загадка.
    Ссылка
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