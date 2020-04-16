Динамо Загреб уволило главного тренера

Загребское «Динамо» официально уволило Ненада Белицу с поста главного тренера клуба. Поводом для этого послужил финансовый кризис самого богатого клуба Хорватии, к которому привела пандемия коронавируса.
48-летний Белица возглавлял «Динамо» с середины мая 2018 года. Ранее он тренировал австрийские «Кернтен», «Лустенау», «Вольфсберг» и «Аустрию», а также итальянскую «Специю» и польский «Лех».
Напомним, «Динамо» встречалось с донецким «Шахтером» в рамках группового турнира Лиги чемпионов. В Загребе и Харькове были зафиксированы ничейные результаты - 3:3 и 2:2.
Ранее боссы «Динамо Загреб» уволили всех помощников Бьелицы из-за коронавируса.
Источник — Sport.ua
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