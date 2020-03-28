Боссы Динамо Загреб уволили весь тренерский штаб из-за коронавируса

Загребское «Динамо» официально сообщило о расторжении контрактов с шестью ассистентами главного тренера первой команды. Это Рене Помс, Нино Буле, Сильвия Кавлин, Мартин Майер, Карло Райнхольд и Ясмин Османович.

Таким образом, «Динамо» Загреб фактически осталось без тренерского штаба, так как свою должность сохранил только главный тренер Ненад Белица.

О причинах такого решения официально не сообщается, но в хорватской прессе есть множество утверждений, что боссы «Динамо» Загреб поступили так из-за желания экономии финансов, вызванного пандемией коронавируса.

В частности, отмечается, что несколько дней назад руководство «Динамо» Загреб предложило наиболее высокооплачиваемым игрокам команды пойти на понижение своих окладов на 70% на ближайшие полгода. Это, по мнению боссов клуба, позволило бы «Динамо» выполнять финансовые обязательства перед всеми 450 сотрудниками клуба. Однако футболисты не приняли такое предложение, за чем сразу последовало увольнение всех членов тренерского штаба.

Уволить Ненада Белицу, по неофициальной информации, боссы «Динамо» Загреб не смогли из-за более детально проработанных в контракте того пунктов. В этом случае клубу пришлось бы выплатить наставнику серьезную компенсацию, что показалось руководству неправильным поступком.

Отметим, что отказ футболистов и тренерского штаба пойти на понижение зарплаты было негативно воспринято болельщиками клуба, которые посчитали, что в столь сложное время все должны сплотиться вокруг идеи сохранения команды.

Напомним, «Динамо» Загреб было соперником «Шахтера» по групповой стадии текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.