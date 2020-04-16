Милан хочет Попова, Саленко грубо нарушил карантин

Главные новости за 15-е апреля на Sport.ua

  • 16.04.2020 07:13
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Милан хочет Попова, Саленко грубо нарушил карантин
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15-е апреля.

1. С элементами детектива: как в 2003-м Блохин возглавил сборную Украины. Sport.ua – о первом пришествии Олега Владимировича на пост рулевого главной команды страны.

2. Формула-1: Феррари и Ред Булл vs Макларен в вопросе потолка на расходы. Команды Ф-1 хотят сразу ввести жесткий потолок на расходы. 

3. Новая реальность. Матчи по 60 минут могут спасти футбол после коронавируса. Изменения способны помочь игрокам выдерживать бешенные нагрузки и интенсивные игровые периоды.

4. Динамо и Милан контактируют на предмет трансфера Дениса Попова. Итальянский клуб интересуется возможностью подписания перспективного украинца.

5. Топ-10 худших легионеров в истории Динамо. Аргентинцы, бразильцы, колумбийцы и Филимонов.

6. Даты рестарта. Когда же в Европе возобновится футбол?. Весь мир с нетерпением ожидает времени, когда закончатся карантинные меры.

7. Интер пытался вернуть Тайсона из Шахтера, но потерпел неудачу. Очередная попытка бразильского клуба оказалась пустой тратой времени.

8. Харатин побывал на просмотре в пяти немецких клубах. Экс-игрок «Динамо» так и не смог трудоустроиться в Германии.

9. Олег САЛЕНКО: «За мое интервью деньги нужно платить». Бывший игрок «Динамо» нарушил карантин в Киеве.

10. Канал Шахтера начал вещание в тестовом режиме. Донецкий клуб запустил свой телеканал.

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Источник — Sport.ua

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