Харатин побывал на просмотре в пяти немецких клубах

Экс-игрок «Динамо» так и не смог трудоустроиться в Германии

  • 15.04.2020 19:08
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Харатин побывал на просмотре в пяти немецких клубах
© ФК Ференцварош. Игорь Харатин

25-летний украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин, который ранее защищал цвета киевского «Динамо», рассказал, в каких немецких клубах он побывал на просмотре.

«В 2015-м году был на просмотре в некоторых немецких командах, но не получилось. Это длинная история. У меня закончился контракт, решил не оставаться в «Динамо». Тогда я хотел играть здесь и сейчас. Была мечта, что буду играть в Германии. У меня был агент, который пообещал мне золотые горы. Доверился ему, и мы поехали в Германию на просмотр. Пробыл там примерно полгода.

Считаю, что я неплохо себя проявил, ко мне даже подходили тренеры. Какие это были клубы? Раньше никогда об этом не рассказывал. Был в «Бохуме», «Байере», «Гройтерфюрте», «Фрайбурге» и «Аугсбурге». Не знаю, или я был слабым, или агент хотел больше денег. Не знаю, что сыграло решающую роль. В итоге, ни с кем не договорились. После этого уже нет желания вернуться в Германию. А до этого спал и видел, как я там играю», — рассказал Харатин в эфире «Трибуны» в Instagram.

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Источник — Динамомания

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