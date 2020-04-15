Динамо и Милан контактируют на предмет трансфера Дениса Попова

Итальянский клуб интересуется возможностью подписания перспективного украинца

  • 15.04.2020 11:00
  • 2140 просмотров
  • 5 комментариев
Динамо и Милан контактируют на предмет трансфера Дениса Попова
© Instagram. Денис Попов (слева)

Центральный защитник «Динамо» Денис Попов привлек внимание итальянского «Милана».

«Россонери» не могут достичь прогресса в переговорах о продлении контракта со своим 29-летним беком Матео Мусаккио, по причине чего намерены обратить внимание на другие варианты на рынке. При этом, боссы «Милана» подыскивают относительно недорогую и качественную кандидатуру.

Сообщается, что первые контакты между «Миланом» и «Динамо» уже состоялись, и киевляне высказали готовность к переговорам. Также отмечается, что пока клубы не затрагивали вопрос цены, но она, как ожидается, не превысит 15 миллионов евро.

«Милан», в случае необходимости, готов привлечь к сделке свою легенду, а ныне коуча сборной Украины Андрея Шевченко, являющегося также значимой персоной в истории «Динамо». «Россонери» рассчитывают, что тренер «сине-желтых» может поспособствовать тому, чтобы руководство «Динамо» согласилось отпустить своего воспитанника в Италию.

Интересно, что буквально накануне появилось интервью Попова, в котором он заявил, что с большой долей вероятности отказал бы даже «Барселоне», если бы она сейчас попыталась приобрести его контракт у «Динамо».

В текущем розыгрыше УПЛ Попов провел 11 матчей и забил 1 гол за «Динамо». Его трансферная стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет 1,3 миллиона евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Milannews24.com

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 15.04.2020 11:32
    -2
    steelmaker, 15.04.2020 11:29
    а Динамо не дно по европейским меркам?
    И то, и то дно, но быть на виду у условного Ювентуса/Наполи/Ромы все-таки покруче, чем мариноваться в ЧУКРе. Да и европейские скауты с большей долей вероятностью будут следить за Топ чемпионатами, чем за восточной Европой. Если заиграет, в условном разобраном Милане, то сможет заиграть и в других чемпионатах. Взять пример Коноплянки. Нигде не смог и назад вернулся... Уже не молодой и не интересный.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 15.04.2020 11:29
    -2
    ihor7003, 15.04.2020 11:06
    Милан сейчас такое дно, что даже и не знаю!!!!!
    а Динамо не дно по европейским меркам?
    Ссылка
    cucumber
      cucumber, 15.04.2020 11:23
    +1
    ihor7003, 15.04.2020 11:06
    Милан сейчас такое дно, что даже и не знаю!!!!!
    поэтому есть шанс там заиграть
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.04.2020 11:06
    -4
    Милан сейчас такое дно, что даже и не знаю!!!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.04.2020 11:03
    +1
    было бы неплохо для сборной
    Ссылка
    cucumber
      cucumber, 15.04.2020 11:23
    +1
    ihor7003, 15.04.2020 11:06
    Милан сейчас такое дно, что даже и не знаю!!!!!
    поэтому есть шанс там заиграть
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.04.2020 11:03
    +1
    было бы неплохо для сборной
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности