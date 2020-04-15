Динамо и Милан контактируют на предмет трансфера Дениса Попова

Центральный защитник «Динамо» Денис Попов привлек внимание итальянского «Милана».

«Россонери» не могут достичь прогресса в переговорах о продлении контракта со своим 29-летним беком Матео Мусаккио, по причине чего намерены обратить внимание на другие варианты на рынке. При этом, боссы «Милана» подыскивают относительно недорогую и качественную кандидатуру.

Сообщается, что первые контакты между «Миланом» и «Динамо» уже состоялись, и киевляне высказали готовность к переговорам. Также отмечается, что пока клубы не затрагивали вопрос цены, но она, как ожидается, не превысит 15 миллионов евро.

«Милан», в случае необходимости, готов привлечь к сделке свою легенду, а ныне коуча сборной Украины Андрея Шевченко, являющегося также значимой персоной в истории «Динамо». «Россонери» рассчитывают, что тренер «сине-желтых» может поспособствовать тому, чтобы руководство «Динамо» согласилось отпустить своего воспитанника в Италию.

Интересно, что буквально накануне появилось интервью Попова, в котором он заявил, что с большой долей вероятности отказал бы даже «Барселоне», если бы она сейчас попыталась приобрести его контракт у «Динамо».

В текущем розыгрыше УПЛ Попов провел 11 матчей и забил 1 гол за «Динамо». Его трансферная стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет 1,3 миллиона евро.