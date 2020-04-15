Денис ПОПОВ: «Если бы сейчас пригласила Барселона – не согласился бы»

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о своих планах в карьере.
- Главная мечта – выиграть с «Динамо» европейский кубок и чемпионат Украины. Я молодой игрок и мне хочется все и сразу выиграть. Сначала хотелось бы стать чемпионами Украины, а там уже как бог даст, может, «попрет» и в Европе выиграем.
- В каком клубе хотел бы играть через пять лет?
- Хотелось бы играть в клубе из топ-5 лиг. Но на данный момент хочу закрепиться в «Динамо», набраться опыта, и чего-то добиться с родной командой. Потом уже можно что-то думать.
- Топ-5 футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде?
- Наверное, банально скажу – Месси и Роналду, также Рамос, Ярмоленко. Но не могу так сразу ответить, есть много футболистов, с которыми хотелось бы поиграть.
- Что выбрал бы – играть в основе «Динамо» либо в «Барселоне», иногда выходя на замену?
- Конечно, в основном составе «Динамо»! Даже если бы «Барселона» сейчас предложила перейти в их клуб, я бы, наверное, не согласился, потому что там играют топ-игроки, и с ними конкурировать было бы тяжело, во-первых, а во-вторых, повторюсь, хочется для начала чего-то добиться с «Динамо». Терпение и труд все перетрут.
Ранее Попов рассказал о самом памятном голе в карьере.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Желаем тебе стать не только сильным, успешным футболистом, но и разумным человеком.
Желаем тебе стать не только сильным, успешным футболистом, но и разумным человеком.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.