Денис ПОПОВ: «Если бы сейчас пригласила Барселона – не согласился бы»

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о своих планах в карьере.

- Главная мечта – выиграть с «Динамо» европейский кубок и чемпионат Украины. Я молодой игрок и мне хочется все и сразу выиграть. Сначала хотелось бы стать чемпионами Украины, а там уже как бог даст, может, «попрет» и в Европе выиграем.

- В каком клубе хотел бы играть через пять лет?

- Хотелось бы играть в клубе из топ-5 лиг. Но на данный момент хочу закрепиться в «Динамо», набраться опыта, и чего-то добиться с родной командой. Потом уже можно что-то думать.

- Топ-5 футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде?

- Наверное, банально скажу – Месси и Роналду, также Рамос, Ярмоленко. Но не могу так сразу ответить, есть много футболистов, с которыми хотелось бы поиграть.

- Что выбрал бы – играть в основе «Динамо» либо в «Барселоне», иногда выходя на замену?

- Конечно, в основном составе «Динамо»! Даже если бы «Барселона» сейчас предложила перейти в их клуб, я бы, наверное, не согласился, потому что там играют топ-игроки, и с ними конкурировать было бы тяжело, во-первых, а во-вторых, повторюсь, хочется для начала чего-то добиться с «Динамо». Терпение и труд все перетрут.

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