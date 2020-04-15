Денис ПОПОВ: «Если бы сейчас пригласила Барселона – не согласился бы»

Защитник сначала хочет закрепиться в киевском «Динамо»

  • 15.04.2020 10:47
  • 871 просмотр
  • 2 комментария
Денис ПОПОВ: «Если бы сейчас пригласила Барселона – не согласился бы»
© ФК Динамо. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о своих планах в карьере.

- Главная мечта – выиграть с «Динамо» европейский кубок и чемпионат Украины. Я молодой игрок и мне хочется все и сразу выиграть. Сначала хотелось бы стать чемпионами Украины, а там уже как бог даст, может, «попрет» и в Европе выиграем.

- В каком клубе хотел бы играть через пять лет?
- Хотелось бы играть в клубе из топ-5 лиг. Но на данный момент хочу закрепиться в «Динамо», набраться опыта, и чего-то добиться с родной командой. Потом уже можно что-то думать.

- Топ-5 футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде?
- Наверное, банально скажу – Месси и Роналду, также Рамос, Ярмоленко. Но не могу так сразу ответить, есть много футболистов, с которыми хотелось бы поиграть.

- Что выбрал бы – играть в основе «Динамо» либо в «Барселоне», иногда выходя на замену?
- Конечно, в основном составе «Динамо»! Даже если бы «Барселона» сейчас предложила перейти в их клуб, я бы, наверное, не согласился, потому что там играют топ-игроки, и с ними конкурировать было бы тяжело, во-первых, а во-вторых, повторюсь, хочется для начала чего-то добиться с «Динамо». Терпение и труд все перетрут.

Ранее Попов рассказал о самом памятном голе в карьере.

 

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.04.2020 12:19
    0
    Денис, мы все надеемся, что ты поумнеешь со временем.
    Желаем тебе стать не только сильным, успешным футболистом, но и разумным человеком.
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    steelmaker
    online
      steelmaker, 15.04.2020 11:47
    +1
    Конечно, проще сидеть в теплой ванне
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    steelmaker
    online
      steelmaker, 15.04.2020 11:47
    +1
    Конечно, проще сидеть в теплой ванне
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.04.2020 12:19
    0
    Денис, мы все надеемся, что ты поумнеешь со временем.
    Желаем тебе стать не только сильным, успешным футболистом, но и разумным человеком.
    Ссылка
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