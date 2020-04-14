Денис ПОПОВ: «Любимый гол за Динамо? Шахтеру»

Защитник «Динамо» Денис Попов вспомнил свой самый важный гол в клубной карьере:
«Любимый гол за «Динамо»? «Шахтеру». Я не так много забиваю, ну, нормально, как для защитника. Но самый запоминающийся – «Шахтеру».
Попов имеет в виду победный гол в овертайме матча 1/8 финала Кубка Украины текущего сезона:
Ранее Попов прокомментировал интерес к себе со стороны «Наполи».
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Источник — ФК Динамо Киев
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