Денис ПОПОВ: «Любимый гол за Динамо? Шахтеру»

Защитник «Динамо» Денис Попов вспомнил свой самый важный гол в клубной карьере:

«Любимый гол за «Динамо»? «Шахтеру». Я не так много забиваю, ну, нормально, как для защитника. Но самый запоминающийся – «Шахтеру».

Попов имеет в виду победный гол в овертайме матча 1/8 финала Кубка Украины текущего сезона:

Ранее Попов прокомментировал интерес к себе со стороны «Наполи».