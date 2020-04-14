Денис ПОПОВ: «Мной интересуется Наполи? Конкретики пока никакой не было»

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал, чем занимается во время карантина:

«Соскучился по футболу – не то слово! Мы не можем заниматься своим любимым делом, не можем тренироваться, играть. Да, без мяча очень тяжело. Трудный период для всего народа, хочется, чтобы он закончился, как можно быстрее. Искренне надеюсь, что так и случится.

Да уж, времени вагон сейчас! Немного читаю, смотрю кино, тренируюсь. Но все равно о мяче не забываю. Он есть дома, так что при любой возможности пойду, понабиваю его.

У нас есть своя группа в WhatsApp, там сейчас всё общение. Кидаем какие-то новости, что-то обсуждаем. С Цитаишвили общаемся каждый день. Разок даже виделись. Однако все равно не подходили друг к другу, держались на расстоянии. Не здоровались за руку, не обнимались, как обычно… В масках разговаривали.

Мной интересуется «Наполи»? Да, эту новость видел. Приятно, что о нас говорят, приятно, если интересен. Но конкретики пока никакой не было. По крайней мере, я об этом не слышал.

С докторами связываемся каждый день. Они обзванивают каждого футболиста, интересуются здоровьем, спрашивают температуру. Говорят, что если чувствуем какие-то недомогания, сразу звонить им, в любое время дня и ночи. Все прекрасно понимают, насколько это серьезная проблема. Все-таки не маленькие дети. Каждый соблюдает нормы карантина.

Да, я буквально сразу поверил в происходящее. И семью свою настроил, чтобы они придерживались норм безопасности. Главное, чтобы постоянно мыли руки. Я, например, это делаю долго и под горячей водой.

Набирать форму нужно будет недели две минимум, так как работа на карантине – это не те нагрузки, это понимает каждый. Нужно снова набирать форму, кондиции. Будет очень тяжело, так как повышается риск получить травму. Есть кому принимать решение: нам дадут команду, а мы выполним свою работу!»