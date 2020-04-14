Денис ПОПОВ: «Мной интересуется Наполи? Конкретики пока никакой не было»

Защитник «Динамо» рассказал, чем занимается во время карантина

  • 14.04.2020 18:19
  • 351 просмотр
  • 0 комментариев
Денис ПОПОВ: «Мной интересуется Наполи? Конкретики пока никакой не было»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал, чем занимается во время карантина:

«Соскучился по футболу – не то слово! Мы не можем заниматься своим любимым делом, не можем тренироваться, играть. Да, без мяча очень тяжело. Трудный период для всего народа, хочется, чтобы он закончился, как можно быстрее. Искренне надеюсь, что так и случится.

Да уж, времени вагон сейчас! Немного читаю, смотрю кино, тренируюсь. Но все равно о мяче не забываю. Он есть дома, так что при любой возможности пойду, понабиваю его.

У нас есть своя группа в WhatsApp, там сейчас всё общение. Кидаем какие-то новости, что-то обсуждаем. С Цитаишвили общаемся каждый день. Разок даже виделись. Однако все равно не подходили друг к другу, держались на расстоянии. Не здоровались за руку, не обнимались, как обычно… В масках разговаривали.

Мной интересуется «Наполи»? Да, эту новость видел. Приятно, что о нас говорят, приятно, если интересен. Но конкретики пока никакой не было. По крайней мере, я об этом не слышал.

С докторами связываемся каждый день. Они обзванивают каждого футболиста, интересуются здоровьем, спрашивают температуру. Говорят, что если чувствуем какие-то недомогания, сразу звонить им, в любое время дня и ночи. Все прекрасно понимают, насколько это серьезная проблема. Все-таки не маленькие дети. Каждый соблюдает нормы карантина.

Да, я буквально сразу поверил в происходящее. И семью свою настроил, чтобы они придерживались норм безопасности. Главное, чтобы постоянно мыли руки. Я, например, это делаю долго и под горячей водой.

Набирать форму нужно будет недели две минимум, так как работа на карантине – это не те нагрузки, это понимает каждый. Нужно снова набирать форму, кондиции. Будет очень тяжело, так как повышается риск получить травму. Есть кому принимать решение: нам дадут команду, а мы выполним свою работу!»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Фраза

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности