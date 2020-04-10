Наполи интересуется Миколенко и Поповым

По трансферу Виталия Миколенко вскоре должны начаться официальные переговоры

  • 10.04.2020 18:14
  • 1179 просмотров
  • 12 комментариев
Наполи интересуется Миколенко и Поповым
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

По информации итальянских СМИ, «Наполи» проявляет интерес сразу к двум украинским защитникам «Динамо». Речь идет о Виталии Миколенко и Денисе Попове.

По поводу Попова скауты «Наполи» только начали собирать информацию.

А вот к Миколенко интерес более предметный. Информация скаутами уже собрана, и в ближайшее время руководство «Наполи» хочет начать переговоры по поводу трансфера.

Ранее сообщалось о том, что Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих футболистов в УПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.04.2020 19:09
    0
    Trasher311987, 10.04.2020 18:17
    Ага зная жмота презика Наполи, хрен он раскошелится.
    Хотя команда отличная.
    Попов вообще под команду гатузо подходит.
    Но утка.
    а за что раскошеливаться? Ну максимум 15 и 10 млн .
    Ссылка
    Evil
      Evil, 10.04.2020 19:06
    +2
    Forever_young_13, 10.04.2020 18:53
    Лаэда - защекан собачий
    Ну нашёл новость - молодец. Возьми с полки фаллоимитатор и оближи вместо косточки
    очкотыкалка придорожная шож тебя так бомбануло то?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.04.2020 18:53
    -3
    Evil, 10.04.2020 18:43
    https://www.areanapoli.it/calciomercato/napoli-vitaliy-mykolenko_367411.htm
    l
    Шо там дальнобои тебя уже вместо очка в глаза долбят?
    Лаэда - защекан собачий
    Ну нашёл новость - молодец. Возьми с полки фаллоимитатор и оближи вместо косточки
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 10.04.2020 18:47
    -1
    Zport., 10.04.2020 18:20
    Когда источник - источник, то всё понятно
    А коли натиснути на "источник", то можна побачити, що "истоник" - www.areanapoli.it
    Ссылка
    Evil
      Evil, 10.04.2020 18:43
    +1
    Forever_young_13, 10.04.2020 18:42
    Попробовал найти по поиску "источника" хоть какую-то информацию про Миколенко, поисковик сайта выдаёт пустоту
    https://www.areanapoli.it/calciomercato/napoli-vitaliy-mykolenko_367411.htm
    l
    Шо там дальнобои тебя уже вместо очка в глаза долбят?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.04.2020 18:42
    -3
    Попробовал найти по поиску "источника" хоть какую-то информацию про Миколенко, поисковик сайта выдаёт пустоту
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.04.2020 18:41
    -3
    Zport., 10.04.2020 18:20
    Когда источник - источник, то всё понятно
    Полудурок Кукуевский
    Нажми на "источнике" мышкой и тебя перенаправят на сайт:
    https://www.areanapoli.it/
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2020 18:30
    +2
    Их почитать так куча наших игроков играет в Италии
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 10.04.2020 18:30
    0
    Предложат 5 лимонов, Суркис умножит на 10, на этом все и закончится.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 10.04.2020 18:24
    +1
    Рома Мудриком и Коваленко отинтересовалась, теперь время Наполи интересоваться Поповым и Мыколенко
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.04.2020 18:20
    0
    Когда источник - источник, то всё понятно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.04.2020 18:17
    0
    Ага зная жмота презика Наполи, хрен он раскошелится.
    Хотя команда отличная.
    Попов вообще под команду гатузо подходит.
    Но утка.
    Ссылка
    Evil
      Evil, 10.04.2020 19:06
    +2
    Forever_young_13, 10.04.2020 18:53
    Лаэда - защекан собачий
    Ну нашёл новость - молодец. Возьми с полки фаллоимитатор и оближи вместо косточки
    очкотыкалка придорожная шож тебя так бомбануло то?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2020 18:30
    +2
    Их почитать так куча наших игроков играет в Италии
    Ссылка
    Evil
      Evil, 10.04.2020 18:43
    +1
    Forever_young_13, 10.04.2020 18:42
    Попробовал найти по поиску "источника" хоть какую-то информацию про Миколенко, поисковик сайта выдаёт пустоту
    https://www.areanapoli.it/calciomercato/napoli-vitaliy-mykolenko_367411.htm
    l
    Шо там дальнобои тебя уже вместо очка в глаза долбят?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 10.04.2020 18:24
    +1
    Рома Мудриком и Коваленко отинтересовалась, теперь время Наполи интересоваться Поповым и Мыколенко
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.04.2020 19:09
    0
    Trasher311987, 10.04.2020 18:17
    Ага зная жмота презика Наполи, хрен он раскошелится.
    Хотя команда отличная.
    Попов вообще под команду гатузо подходит.
    Но утка.
    а за что раскошеливаться? Ну максимум 15 и 10 млн .
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 10.04.2020 18:30
    0
    Предложат 5 лимонов, Суркис умножит на 10, на этом все и закончится.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.04.2020 18:20
    0
    Когда источник - источник, то всё понятно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.04.2020 18:17
    0
    Ага зная жмота презика Наполи, хрен он раскошелится.
    Хотя команда отличная.
    Попов вообще под команду гатузо подходит.
    Но утка.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности