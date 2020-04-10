Наполи интересуется Миколенко и Поповым

По информации итальянских СМИ, «Наполи» проявляет интерес сразу к двум украинским защитникам «Динамо». Речь идет о Виталии Миколенко и Денисе Попове.

По поводу Попова скауты «Наполи» только начали собирать информацию.

А вот к Миколенко интерес более предметный. Информация скаутами уже собрана, и в ближайшее время руководство «Наполи» хочет начать переговоры по поводу трансфера.

Ранее сообщалось о том, что Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих футболистов в УПЛ.