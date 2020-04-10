Наполи интересуется Миколенко и Поповым

По информации итальянских СМИ, «Наполи» проявляет интерес сразу к двум украинским защитникам «Динамо». Речь идет о Виталии Миколенко и Денисе Попове.
По поводу Попова скауты «Наполи» только начали собирать информацию.
А вот к Миколенко интерес более предметный. Информация скаутами уже собрана, и в ближайшее время руководство «Наполи» хочет начать переговоры по поводу трансфера.
Ранее сообщалось о том, что Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих футболистов в УПЛ.
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Хотя команда отличная.
Попов вообще под команду гатузо подходит.
Но утка.
Ну нашёл новость - молодец. Возьми с полки фаллоимитатор и оближи вместо косточки
l
Шо там дальнобои тебя уже вместо очка в глаза долбят?
Ну нашёл новость - молодец. Возьми с полки фаллоимитатор и оближи вместо косточки
l
Шо там дальнобои тебя уже вместо очка в глаза долбят?
Нажми на "источнике" мышкой и тебя перенаправят на сайт:
https://www.areanapoli.it/
Хотя команда отличная.
Попов вообще под команду гатузо подходит.
Но утка.
Ну нашёл новость - молодец. Возьми с полки фаллоимитатор и оближи вместо косточки
l
Шо там дальнобои тебя уже вместо очка в глаза долбят?
Хотя команда отличная.
Попов вообще под команду гатузо подходит.
Но утка.
Хотя команда отличная.
Попов вообще под команду гатузо подходит.
Но утка.
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