Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих футболистов УПЛ

Защитник «Динамо» подорожал на 4 миллиона евро

  • 08.01.2020 22:01
  • 829 просмотров
  • 5 комментариев
Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих футболистов УПЛ
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ. Лидерство сохранил за собой лидер «Динамо» Виктор Цыганков.

Наибольший рост цены – у защитника «Динамо» Виталия Миколенко – на 4 млн евро. Теперь он стоит 10 млн евро и входит в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата.

В процентном соотношении сильнее всего подорожал хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня – на 650% (с 200 тысяч до 1,5 млн евро). В 4 раза подорожал еще один игрок «Зари» - Богдан Леднев: с 500 тысяч до 2 млн евро.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ:

1. Виктор Цыганков («Динамо») – 20 млн евро

2. Исмаили («Шахтер») – 19 

3. Тете («Шахтер») – 17 (+2)

4. Тайсон («Шахтер») – 12

5. Виталий Миколенко («Динамо») – 10 (+4)

6. Тарас Степаненко («Шахтер») – 10

7. Марлос («Шахтер») – 10 (-1)

8. Манор Соломон («Шахтер») – 6,5 (+1,5)

9. Евгений Коноплянка («Шахтер») – 6 (-0,5)

10. Алан Патрик («Шахтер») – 6 (+2)

Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» хочет арендовать Миколенко.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 22:30
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 22:17
    Миколенко - лох. Никто не даст за это недоразумение 10 лямов. Пять ещё куда ни шло да и только турки
    лох ты обоссашка , а Миколенко в свои 20 лет - лучший молодой футболист . Украины
    с приличной зарплатой и большими амбициями
    а ты, 45 летний лох , чтобы юбку зашить вынужден пол автопарка Дружковки обслужить
    Ссылка
    WladWest
    online
    WladWest, 08.01.2020 22:29
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 22:17
    Миколенко - лох. Никто не даст за это недоразумение 10 лямов. Пять ещё куда ни шло да и только турки
    А ты, малый, не дурак... и дурак не малый.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 22:25
    -1
    Kovalenkobrevno, 08.01.2020 22:21
    Посмотрим, кто за седого деревяного Марлоса даст 10млн, а за Инстаконоплянку 6млн
    Никто не собирается продавать ни Марлоса, ни Коноплянку.
    А вот турки с удовольствием возьмут в плен Миколенко тыщ за 200
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 08.01.2020 22:21
    -1
    Forever_young_12, 08.01.2020 22:17
    Миколенко - лох. Никто не даст за это недоразумение 10 лямов. Пять ещё куда ни шло да и только турки
    Посмотрим, кто за седого деревяного Марлоса даст 10млн, а за Инстаконоплянку 6млн
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 22:17
    -3
    Миколенко - лох. Никто не даст за это недоразумение 10 лямов. Пять ещё куда ни шло да и только турки
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 22:30
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 22:17
    Миколенко - лох. Никто не даст за это недоразумение 10 лямов. Пять ещё куда ни шло да и только турки
    лох ты обоссашка , а Миколенко в свои 20 лет - лучший молодой футболист . Украины
    с приличной зарплатой и большими амбициями
    а ты, 45 летний лох , чтобы юбку зашить вынужден пол автопарка Дружковки обслужить
    Ссылка
    WladWest
    online
    WladWest, 08.01.2020 22:29
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 22:17
    Миколенко - лох. Никто не даст за это недоразумение 10 лямов. Пять ещё куда ни шло да и только турки
    А ты, малый, не дурак... и дурак не малый.
    Ссылка
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