Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих футболистов УПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ. Лидерство сохранил за собой лидер «Динамо» Виктор Цыганков.

Наибольший рост цены – у защитника «Динамо» Виталия Миколенко – на 4 млн евро. Теперь он стоит 10 млн евро и входит в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата.

В процентном соотношении сильнее всего подорожал хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня – на 650% (с 200 тысяч до 1,5 млн евро). В 4 раза подорожал еще один игрок «Зари» - Богдан Леднев: с 500 тысяч до 2 млн евро.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ:

1. Виктор Цыганков («Динамо») – 20 млн евро

2. Исмаили («Шахтер») – 19

3. Тете («Шахтер») – 17 (+2)

4. Тайсон («Шахтер») – 12

5. Виталий Миколенко («Динамо») – 10 (+4)

6. Тарас Степаненко («Шахтер») – 10

7. Марлос («Шахтер») – 10 (-1)

8. Манор Соломон («Шахтер») – 6,5 (+1,5)

9. Евгений Коноплянка («Шахтер») – 6 (-0,5)

10. Алан Патрик («Шахтер») – 6 (+2)

Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» хочет арендовать Миколенко.