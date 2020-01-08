Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих футболистов УПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ. Лидерство сохранил за собой лидер «Динамо» Виктор Цыганков.
Наибольший рост цены – у защитника «Динамо» Виталия Миколенко – на 4 млн евро. Теперь он стоит 10 млн евро и входит в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата.
В процентном соотношении сильнее всего подорожал хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня – на 650% (с 200 тысяч до 1,5 млн евро). В 4 раза подорожал еще один игрок «Зари» - Богдан Леднев: с 500 тысяч до 2 млн евро.
Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ:
1. Виктор Цыганков («Динамо») – 20 млн евро
2. Исмаили («Шахтер») – 19
3. Тете («Шахтер») – 17 (+2)
4. Тайсон («Шахтер») – 12
5. Виталий Миколенко («Динамо») – 10 (+4)
6. Тарас Степаненко («Шахтер») – 10
7. Марлос («Шахтер») – 10 (-1)
8. Манор Соломон («Шахтер») – 6,5 (+1,5)
9. Евгений Коноплянка («Шахтер») – 6 (-0,5)
10. Алан Патрик («Шахтер») – 6 (+2)
Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» хочет арендовать Миколенко.
Источник — Transfermarkt
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с приличной зарплатой и большими амбициями
а ты, 45 летний лох , чтобы юбку зашить вынужден пол автопарка Дружковки обслужить
А вот турки с удовольствием возьмут в плен Миколенко тыщ за 200
с приличной зарплатой и большими амбициями
а ты, 45 летний лох , чтобы юбку зашить вынужден пол автопарка Дружковки обслужить
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