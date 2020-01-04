Фенербахче хочет арендовать Миколенко

Турецкий клуб не готов купить защитника «Динамо»

  • 04.01.2020 11:42
  • 835 просмотров
  • 9 комментариев
Фенербахче хочет арендовать Миколенко
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

«Фенербахче» хочет во время зимнего трансферного окна арендовать защитника «Динамо» Виталия Миколенко. Об этом сообщает турецкий журналист Ахмет Конанч.

Сначала турецкий клуб хотел купить Миколенко, однако «Фенербахче» отпугнула слишком высокая цена на украинского защитника.

Несмотря на это, Миколенко остается приоритетной трансферной целью «Фенербахче».

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 25 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Контракт Миколенко с «Динамо» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает защитника в 6 млн евро.

«Фенербахче» сейчас идет четвертым в чемпионате Турции.

Напомним, Миколенко вошел в символическую сборную перспективных европейских игроков.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что продажа Миколенко не входит в планы клуба.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 04.01.2020 11:56
    0
    только не в Турцию!
    лучше уже в Бельгию и не меньше чем за 20КК
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.01.2020 11:55
    0
    Выглядит полнейшим бредом.Хотя если глянуть на последний трансфер не удивлюсь и такому!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 04.01.2020 11:55
    0
    Турки идиоты.
    После евро это первый трансфер Шевы как нового тренера Милана.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 04.01.2020 11:52
    0
    Орендорозмір не виріс.. Смішні турки.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.01.2020 11:52
    0
    Лесом , Бахчу - лесом ...
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.01.2020 11:50
    -4
    Надо отдавать. Тыщ 200 Сурка устроит
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 04.01.2020 11:47
    +1
    Халявщики турецкие, Миколенко Турция не нужна
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 04.01.2020 11:47
    +1
    Это даже не смешно! Во первых его ценник не меньше 20 млн, а во вторых какая Турция?
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 04.01.2020 11:46
    0
    Смешно
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 04.01.2020 11:47
    +1
    Халявщики турецкие, Миколенко Турция не нужна
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 04.01.2020 11:47
    +1
    Это даже не смешно! Во первых его ценник не меньше 20 млн, а во вторых какая Турция?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 04.01.2020 11:56
    0
    только не в Турцию!
    лучше уже в Бельгию и не меньше чем за 20КК
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.01.2020 11:55
    0
    Выглядит полнейшим бредом.Хотя если глянуть на последний трансфер не удивлюсь и такому!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 04.01.2020 11:55
    0
    Турки идиоты.
    После евро это первый трансфер Шевы как нового тренера Милана.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 04.01.2020 11:52
    0
    Орендорозмір не виріс.. Смішні турки.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.01.2020 11:52
    0
    Лесом , Бахчу - лесом ...
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 04.01.2020 11:46
    0
    Смешно
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