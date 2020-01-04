Фенербахче хочет арендовать Миколенко

«Фенербахче» хочет во время зимнего трансферного окна арендовать защитника «Динамо» Виталия Миколенко. Об этом сообщает турецкий журналист Ахмет Конанч.

Сначала турецкий клуб хотел купить Миколенко, однако «Фенербахче» отпугнула слишком высокая цена на украинского защитника.

Несмотря на это, Миколенко остается приоритетной трансферной целью «Фенербахче».

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 25 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Контракт Миколенко с «Динамо» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает защитника в 6 млн евро.

«Фенербахче» сейчас идет четвертым в чемпионате Турции.

Напомним, Миколенко вошел в символическую сборную перспективных европейских игроков.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что продажа Миколенко не входит в планы клуба.