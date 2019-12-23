Игорь СУРКИС: «Расставание с Миколенко в планы клуба не входит»

В ближайшее время трансфера защитника ждать не стоит

  • 23.12.2019 17:15
  • 1644 просмотра
  • 5 комментариев
Игорь СУРКИС: «Расставание с Миколенко в планы клуба не входит»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг информацию о возможном трансфере левого защитника Виталия Миколенко, подчеркнув, что игрок входит в ближайшие планы клуба.

«Киевское «Динамо» не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит», – сказал Суркис.

Миколенко провел за «Динамо» во всех турнирах 64 матча (забил три гола), а также стал основным игроком национальной сборной Украины, вместе с которой вышел в финальную часть Евро-2020.

В понедельник Динамо объявило о возвращении форварда Назария Русина.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.12.2019 17:42
    0
    Ну думаю если будет так играть - то через год-два все же перейдет на повышение!
    А пока он и ДК позарез нужен
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 23.12.2019 17:35
    +2
    Почему президентов клубов не проверяют на допинг !?
    Можно писать книгу про самый не эффективный менеджмент футбольных клубов, для этого просто описать все что происходит в ДК
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 23.12.2019 17:35
    -1
    https://ua.korrespondent.net/sport/football/4175155-uiefa-nazvav-dynamo-nai
    kraschym-ukrainskym-klubom-v-istorii-lihy-chempioniv
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 23.12.2019 17:35
    +3
    А им с Цыганковым пора бы уже сваливать, тем более есть интерес со стороны топ клубов!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 23.12.2019 17:34
    +2
    писта тебе виталик в профессиональном плане(рост,амбиции)
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 23.12.2019 17:35
    +3
    А им с Цыганковым пора бы уже сваливать, тем более есть интерес со стороны топ клубов!
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 23.12.2019 17:35
    +2
    Почему президентов клубов не проверяют на допинг !?
    Можно писать книгу про самый не эффективный менеджмент футбольных клубов, для этого просто описать все что происходит в ДК
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 23.12.2019 17:34
    +2
    писта тебе виталик в профессиональном плане(рост,амбиции)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.12.2019 17:42
    0
    Ну думаю если будет так играть - то через год-два все же перейдет на повышение!
    А пока он и ДК позарез нужен
    Ссылка
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