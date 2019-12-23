Игорь СУРКИС: «Расставание с Миколенко в планы клуба не входит»

Президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг информацию о возможном трансфере левого защитника Виталия Миколенко, подчеркнув, что игрок входит в ближайшие планы клуба.

«Киевское «Динамо» не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит», – сказал Суркис.

Миколенко провел за «Динамо» во всех турнирах 64 матча (забил три гола), а также стал основным игроком национальной сборной Украины, вместе с которой вышел в финальную часть Евро-2020.

В понедельник Динамо объявило о возвращении форварда Назария Русина.