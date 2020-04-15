Новая реальность. Матчи по 60 минут могут спасти футбол после коронавируса

Футбол эволюционирует, как и многие другие явления в человеческой цивилизации. Недавнее введение VAR еще каких-то 10-15 лет назад выглядело чем-то диким и чересчур «компьютерным», однако сейчас все больше и больше болельщиков и специалистов по всему миру склоняются к тому, что эта новинка делает футбол лучше.

Если взять самый старый из существующих на сегодня в мире футбольный свод правил, то мы увидим, что игра изменилась практически до неузнаваемости. В той великолепной рукописной брошюре под гордым названием «Правила, положения и законы футбольного клуба Шеффилда», которая была создана в 1859 году и продана на аукционе Sotheby's девять лет назад за невероятные 881 250 фунтов, содержалось немало пунктов правил, с которыми современные болельщики аж никак не увяжут игру в футбол.

В частности, тогда запрещались подкаты и удары по ногам, а вот руками даже полевым игрокам пользоваться можно было и достаточно активно. Например, различные толкания и пихания руками соперника не считались нарушениями, равно как и то, что полевой футболист ловил мяч в руки, если до этого он не коснулся земли после удара ногой. Также участие в матче принимало по 20 игроков с одной стороны, а сами поединки продолжались по два часа с небольшим перерывом между часовыми отрезками (своего рода таймами).

Лишь четыре года спустя Футбольная ассоциация Англии, основанная в октябре 1863-го, выпустила свой свод правил, хотя многие клубы в стране по-прежнему предпочитали проводить поединки, руководствуясь правилами ФК «Шеффилд». Со временем понимание того, что развитие футбола невозможно без единства в правилах, привело к унификации требований к игре, однако изменения в этом вопросе происходят по сей день.

В частности, продолжительность матчей в 90 минут была официально установлена в 1877 году, а спустя 140 лет, накануне проведения чемпионата мира-2018, в ФИФА озадачились вопросом уменьшения длительности поединков. Тогда специально созданная группа проанализировала сложившуюся в футбольном мире ситуацию, и пришла к выводу, что среднее время владения мячом и ведения интенсивной игры в современных матчах составляет 59 минут и 23 секунды. Иными словами, еще три года назад в ФИФА задумались над целесообразностью изменения продолжительности матчей с 90 до 60 минут, и как следствие, таймов – с 45 до 30 минут каждый. Однако «рубить с плеча» в организации не стали, записав в итоговый протокол намерений на ближайшие пять лет пункт о проведении соответствующих консультаций со всеми заинтересованными органами по поводу целесообразности подобного решения.

Сейчас, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, из-за которой футбольные поединки почти во всех странах вынужденно находятся на паузе, вопрос с «короткими матчами» кажется как никогда актуальным. Когда футбол на европейском континенте вернется к прежней жизни – не знает никто, но даже по предварительным прикидкам, в момент, когда подобное все же случится, придется предусматривать очень плотные календари матчей для большинства команд. Это значит, что игроки могут столкнуться с проблемой избытка нагрузок, за которой последует иная неизбежность – частые и серьезные травмы…

Исследования травматизма в УЕФА проводили еще по итогам сезона-2013/14. Тогда большинство топ-клубов континента предоставили организации данные, согласно которым в среднем на каждую 1000 игровых часов приходилось 22 травмы у футболистов. Следовательно, уменьшив количество проводимого игроками на поле времени, теоретически можно будет рассчитывать и на снижение числа повреждений. Но это чересчур упрощенные предположения, так как для более точных расчетов потребуется создание математических моделей, учитывающих корреляционные зависимости. Например, логически можно предположить, что в последние 30 минут матчей футболисты испытывают большую усталость, из-за чего наиболее подвержены травматизму именно в это время.

Кроме того, давайте смотреть правде в глаза – многие 90-минутные матчи в современных реалиях выглядят абсолютно скучно. Выросло уже целое поколение футбольных болельщиков, которые активно следят за игрой, но лишь по нарезкам опасных моментов матчей, предпочитая не тратить время на полный просмотр поединков. Так называемые «миллениалы» выросли совсем в иную эпоху, когда соблазнов и направлений для интересного времяпрепровождения куда больше, чем во времена молодости их родителей, не говоря уже про дедушек и бабушек.

Проблема скучности матчей обсуждается в футбольном мире вот уже несколько лет, причем на самом высоком уровне. Например, генеральный директор «Ливерпуля» Питер Мур еще пару лет назад говорил, что испытывает страх в вопросе работы с будущими поколениями футбольных болельщиков.

«Девяносто минут – это очень длительное время для мужчины из поколения «миллениалов», который включает телевизор и садится на диван. Когда я смотрю на данные о посещении «миллениалами» наших матчей, то испытываю обеспокоенность, так как являюсь руководителем одного из футбольных клубов, в котором рассчитывают на активную поддержку следующих поколений болельщиков», - заявил Мур.

Более короткие матчи способны не только стимулировать повышение темпа игры, а также буквально заставлять тренеров и игроков делать ставку на быстрые голы, что даст шанс на большее количество встреч с открытым футболом, но и способны стать решением временного цейтнота по доигрыванию текущего сезона в посткоронавирусную эру. Ведь даже, если сезоны в европейских чемпионатах удастся закончить до конца июля, то возникает еще вопрос с еврокубковыми турнирами, а там и про хоть незначительный перерыв для межсезонья не стоит забывать…

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Насколько реален этот вариант уже в текущем сезоне? Нет ничего невозможного – именно об этом говорит детальный анализ действующих правил игры в футбол, современный вариант которых разработан Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) и опубликован Международной федерацией футбола (FIFA). В частности, в аспекте продолжительности игры в правилах значится следующее: «Футбольный матч состоит из двух равных таймов по 45 минут каждый, если судья и команды-участницы не согласовали перед игрой иного варианта. Любая договоренность об уменьшении времени тайма должна быть достигнута до начала матча и не должна противоречить регламенту соревнований».

Иными словами, уменьшить игровое время с 90 до 60 минут теоретически возможно, но для этого национальным лигам потребуется изменить собственные регламенты, в которых разрешить доигрывать матчи чемпионатов по «короткому варианту». Кто-то скажет, что регламент по ходу турнира не меняют и будет абсолютно прав, однако любые правила и законы призваны работать, прежде всего, в «обычных условиях», а коронавирус – это форс-мажор планетарного масштаба, из-за которого в мире меняются куда более фундаментальные вещи, чем правила игры в футбол.

Конечно, от подобных изменений могут остаться недовольные – например, спонсоры, или телевещатели. Однако для них, если брать глобально, ничего не изменится – они смогут демонстрировать болельщикам необходимые блоки рекламы в перерывах, продолжительность которых не претерпит изменений, а также до и после матчей. Да, на телекартинке во время самого футбольного матча «мелькать» те или иные рекламные баннеры или слоганы будут реже, но это уже технические нюансы…

Подводя итог, можно четко сказать, что выходы из сложившейся ситуации у мирового и европейского футбола однозначно есть. Один из них – вариант с «короткими матчами». Он не является чем-то фантастическим, так как уже прорабатывался в кулуарах ранее (как те же многолетние дискуссии о VAR до этого), да и сами правила игры в футбол, как не казались бы неприступными к изменениям, а все-таки являются всего лишь плодом договоренностей, что и доказывает банальное сравнение «исконного» варианта от «Шеффилда» с текущей их редакцией…

Алексей СЛИВЧЕНКО