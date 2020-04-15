Олег САЛЕНКО: «За мое интервью деньги нужно платить»

Бывший игрок «Динамо» нарушил карантин в Киеве

  • 15.04.2020 18:15
  • 1382 просмотра
  • 6 комментариев
Олег САЛЕНКО: «За мое интервью деньги нужно платить»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

50-летний бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко оказался в эпицентре скандала, связанного с нарушением карантинных норм в Киеве.

Съемочная группа телеканала «Украина» застала Саленко и целую группу людей, которые, в нарушение карантинных норм играли в футбол на одной из площадок столицы. Между Саленко, съемочной группой и полицией состоялся неприятный разговор.

Саленко: «Покажи мне документы. Что заборонено?»

Полицейский: «Находится в общественном месте в количестве больше десяти человек».

Саленко: «А тут шестьдесят разве есть?».

Полицейский: «Десять. Количество — десять».

Саленко: «Десять? Где десять?»

Журналист: «А как вас зовут?»

Саленко: «Я вам скажу, как меня зовут. Только за мое интервью деньги нужно платить. Саленко Олег Анатольевич. 1969 года рождения. Я хочу хоть один раз проучить эту систему».

Полицейский: «Давайте подойдем к машине, составим административные материалы».

Саленко: «Так составляй, я тебе что — мешаю?»

Журналист: «Задумывались вы над тем, что кто-то из ваших ребят мог прийти на футбол и заразить других? Внутри у вас есть такое чувство, как совесть?»

Саленко: «Совесть?! А у вас совесть, когда проснется совесть из-за того, что вы делаете тут? Дурью маетесь. Чтобы себе имя заработать?»

Журналист: «Я?!»

Саленко: «Ну не я же. Мне имя не нужно. Его у меня до хрена. Выше крыши. Я этот футбол организовал? Нет, просто сын мой пришел побегать. Тренером меня называли? Нет, тренер это, когда официально написано, что тренируешь футбольную команду. А я просто стоял и все. Вопрос закрыт?»

На ВИДЕО с 4:23

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(11 голосов)

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Комментарии
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 15.04.2020 19:53
    0
    Луганчанин, 15.04.2020 19:46
    На себя посмотри, умник. Человек сам решает и отвечает за свои поступки.
    Да пускай он сам решает,вот только если он разнесёт эту заразу как он отвечать будет?
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 15.04.2020 19:46
    0
    shevsen, 15.04.2020 18:33
    Быдло...
    На себя посмотри, умник. Человек сам решает и отвечает за свои поступки.
    Ссылка
    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 15.04.2020 19:41
    +2
    ihor7003, 15.04.2020 18:37
    Мельком видел это видео! Саленко уже очень плохо выглядит!!!!
    Если подцепит коронавирус, то это скорее всего фаталити для него при его плохом здоровье, хотя может уже подцепил.
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 15.04.2020 18:40
    +5
    Спасибо Олежка,а то один чемпионат Беларуси,Алиев и Усик в новостях.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.04.2020 18:37
    +4
    Мельком видел это видео! Саленко уже очень плохо выглядит!!!!
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 15.04.2020 18:33
    +6
    Быдло...
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 15.04.2020 18:33
    +6
    Быдло...
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 15.04.2020 18:40
    +5
    Спасибо Олежка,а то один чемпионат Беларуси,Алиев и Усик в новостях.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.04.2020 18:37
    +4
    Мельком видел это видео! Саленко уже очень плохо выглядит!!!!
    Ссылка
    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 15.04.2020 19:41
    +2
    ihor7003, 15.04.2020 18:37
    Мельком видел это видео! Саленко уже очень плохо выглядит!!!!
    Если подцепит коронавирус, то это скорее всего фаталити для него при его плохом здоровье, хотя может уже подцепил.
    Ссылка
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 15.04.2020 19:53
    0
    Луганчанин, 15.04.2020 19:46
    На себя посмотри, умник. Человек сам решает и отвечает за свои поступки.
    Да пускай он сам решает,вот только если он разнесёт эту заразу как он отвечать будет?
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 15.04.2020 19:46
    0
    shevsen, 15.04.2020 18:33
    Быдло...
    На себя посмотри, умник. Человек сам решает и отвечает за свои поступки.
    Ссылка
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