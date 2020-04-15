Олег САЛЕНКО: «За мое интервью деньги нужно платить»

50-летний бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко оказался в эпицентре скандала, связанного с нарушением карантинных норм в Киеве.
Съемочная группа телеканала «Украина» застала Саленко и целую группу людей, которые, в нарушение карантинных норм играли в футбол на одной из площадок столицы. Между Саленко, съемочной группой и полицией состоялся неприятный разговор.
Саленко: «Покажи мне документы. Что заборонено?»
Полицейский: «Находится в общественном месте в количестве больше десяти человек».
Саленко: «А тут шестьдесят разве есть?».
Полицейский: «Десять. Количество — десять».
Саленко: «Десять? Где десять?»
Журналист: «А как вас зовут?»
Саленко: «Я вам скажу, как меня зовут. Только за мое интервью деньги нужно платить. Саленко Олег Анатольевич. 1969 года рождения. Я хочу хоть один раз проучить эту систему».
Полицейский: «Давайте подойдем к машине, составим административные материалы».
Саленко: «Так составляй, я тебе что — мешаю?»
Журналист: «Задумывались вы над тем, что кто-то из ваших ребят мог прийти на футбол и заразить других? Внутри у вас есть такое чувство, как совесть?»
Саленко: «Совесть?! А у вас совесть, когда проснется совесть из-за того, что вы делаете тут? Дурью маетесь. Чтобы себе имя заработать?»
Журналист: «Я?!»
Саленко: «Ну не я же. Мне имя не нужно. Его у меня до хрена. Выше крыши. Я этот футбол организовал? Нет, просто сын мой пришел побегать. Тренером меня называли? Нет, тренер это, когда официально написано, что тренируешь футбольную команду. А я просто стоял и все. Вопрос закрыт?»
На ВИДЕО с 4:23
Источник — Динамо Киев от Шурика
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