Канал Шахтера начал вещание в тестовом режиме

Донецкий клуб запустил свой телеканал

  • 15.04.2020 16:59
  • 661 просмотр
  • 1 комментарий
Канал Шахтера начал вещание в тестовом режиме
© ФК Шахтер Донецк

Вчера появилась информация о том, что 15 апреля начнет работу клубный телеканал «Шахтера».

Информация подтвердилась: сегодня в 14:00 канал «Shakhtar TV» начал работу в тестовом режиме. Был показан в записи финал Кубка УЕФА 2009 года против «Вердера».

«Да, действительно, сегодня «Shakhtar TV» впервые вышел в эфир. В данным момент телеканал доступен в OTT сервисе OLL.tv, планируется трансляция в сетях кабельных операторов.  

В следующие месяцы вещание будет проходить в тестовом формате, чтобы проверить все технические моменты. В программе передач будут архивные матчи, которые, уверен, вызовут особый интерес среди болельщиков во время карантина.  

С началом следующего сезона собираемся выйти на новый уровень и запустить производство собственного продукта. Когда «Shakhtar TV» будет готов к полноценному запуску, мы расскажем о всех планируемых новинках контента, а также представим лица канала», - заявил директор канала Андрей Бабешко.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Юрий Морюшкин
    online
      Юрий Морюшкин, 15.04.2020 18:05
    0
    Донецкий клуб запустил свой четвертый телеканал.
    Ссылка
    Юрий Морюшкин
    online
      Юрий Морюшкин, 15.04.2020 18:05
    0
    Донецкий клуб запустил свой четвертый телеканал.
    Ссылка
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