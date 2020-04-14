Шахтер запустит свой клубный телеканал 15 апреля

Канал должен выйти в эфир уже завтра

  • 14.04.2020 20:20
  • 400 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер запустит свой клубный телеканал 15 апреля
© ФК Шахтер Донецк

В январе сообщалось о том, что «Шахтер» планирует запуск своего клубного телеканала

Теперь же стало известно о том, что канал выйдет в эфир уже завтра, 15 апреля. Он будет доступен абонентам Oll.tv и Воля TV.

Также у «Шахтера» есть свой официальный канал в YouTube со 130 тысячами подписчиков.

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Источник — Football.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.04.2020 21:03
    +1
    А разве каналов Футбол 1,2,3 недостаточно?
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 14.04.2020 20:59
    +1
    Вовремя
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.04.2020 21:03
    +1
    А разве каналов Футбол 1,2,3 недостаточно?
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 14.04.2020 20:59
    +1
    Вовремя
    Ссылка
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