Шахтер запустит свой клубный телеканал 15 апреля

В январе сообщалось о том, что «Шахтер» планирует запуск своего клубного телеканала

Теперь же стало известно о том, что канал выйдет в эфир уже завтра, 15 апреля. Он будет доступен абонентам Oll.tv и Воля TV.

Также у «Шахтера» есть свой официальный канал в YouTube со 130 тысячами подписчиков.