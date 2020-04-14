Шахтер запустит свой клубный телеканал 15 апреля

В январе сообщалось о том, что «Шахтер» планирует запуск своего клубного телеканала
Теперь же стало известно о том, что канал выйдет в эфир уже завтра, 15 апреля. Он будет доступен абонентам Oll.tv и Воля TV.
Также у «Шахтера» есть свой официальный канал в YouTube со 130 тысячами подписчиков.
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Источник — Football.ua
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