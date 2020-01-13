В ближайшее время донецкий Шахтер запустит собственный телеканал

Новый клубный телеканал может стартовать уже в начале весенней части сезона

  • 13.01.2020 18:52
  • 1813 просмотров
  • 10 комментариев
В ближайшее время донецкий Шахтер запустит собственный телеканал
© ФК Шахтер Донецк
Донецкий «Шахтер» в ближайшее время планирует запуск своего клубного телеканала. 
 
По неподтвержденной информации инсайдеров из телеграм-каналов, поклонники спорта сумеют насладиться просмотром нового клубного телеканала уже в начале весенней части сезона. 
 
Скорее всего, трансляция будет вестись в кабельных сетях. В клубе пока не опровергают, но и не подтверждают информацию.
 
На данный момент существует интернет-канал FCSD TV, у которого более 120 тысяч подписчиков в YouTube. Ранее менеджментом горняков заявлялось, что «в планах клуба – онлайн-вещание, и со временем мы вырастем в полноценный клубный ТВ-канал».  
 
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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 13.01.2020 19:36
    +2
    пятый по счету?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.01.2020 19:28
    +3
    maliy...denis, 13.01.2020 19:09
    Футбол - 3 и Футбол - 4 .
    На одном аналитика от Леоненко - Денисова круглосуточно, на другом все матчи Шахтера тоже круглосуточно
    На футбол 3 видимо, просто будут аналитику от Леоненко и Денисова крутить задом на перед . Смысловая нагрузка от этого все равно не потеряется
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.01.2020 19:27
    +1
    так уже и так есть три , или они в книгу рекордов Гинесса хотят?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.01.2020 19:25
    +1
    А потом Мариуполь запустит))))
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 13.01.2020 19:21
    -5
    Положительная новость!
    Ожидаем интересного контента
    Ссылка
    Дима Семещенко
      Дима Семещенко, 13.01.2020 19:15
    +2
    J0e777, 13.01.2020 19:02
    Футбол-3?
    Хотел написать, но прочитал комент) +
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 13.01.2020 19:14
    +4
    ... а коти Леоненка отримають ефірний час ?
    Ссылка
    maliy...denis
      maliy...denis, 13.01.2020 19:09
    +7
    Футбол - 3 и Футбол - 4 .
    На одном аналитика от Леоненко - Денисова круглосуточно, на другом все матчи Шахтера тоже круглосуточно
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 13.01.2020 19:02
    +7
    Футбол-3?
    Ссылка
    maliy...denis
      maliy...denis, 13.01.2020 19:09
    +7
    Футбол - 3 и Футбол - 4 .
    На одном аналитика от Леоненко - Денисова круглосуточно, на другом все матчи Шахтера тоже круглосуточно
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 13.01.2020 19:02
    +7
    Футбол-3?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 13.01.2020 19:14
    +4
    ... а коти Леоненка отримають ефірний час ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.01.2020 19:28
    +3
    maliy...denis, 13.01.2020 19:09
    Футбол - 3 и Футбол - 4 .
    На одном аналитика от Леоненко - Денисова круглосуточно, на другом все матчи Шахтера тоже круглосуточно
    На футбол 3 видимо, просто будут аналитику от Леоненко и Денисова крутить задом на перед . Смысловая нагрузка от этого все равно не потеряется
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 13.01.2020 19:36
    +2
    пятый по счету?
    Ссылка
    Дима Семещенко
      Дима Семещенко, 13.01.2020 19:15
    +2
    J0e777, 13.01.2020 19:02
    Футбол-3?
    Хотел написать, но прочитал комент) +
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 13.01.2020 19:27
    +1
    так уже и так есть три , или они в книгу рекордов Гинесса хотят?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.01.2020 19:25
    +1
    А потом Мариуполь запустит))))
    Ссылка
    Denis Ivanov
    Denis Ivanov, 13.01.2020 19:49
    0
    с денисовым посрались? или как
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