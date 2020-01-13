В ближайшее время донецкий Шахтер запустит собственный телеканал

Донецкий «Шахтер» в ближайшее время планирует запуск своего клубного телеканала.

По неподтвержденной информации инсайдеров из телеграм-каналов, поклонники спорта сумеют насладиться просмотром нового клубного телеканала уже в начале весенней части сезона.

Скорее всего, трансляция будет вестись в кабельных сетях. В клубе пока не опровергают, но и не подтверждают информацию.

На данный момент существует интернет-канал FCSD TV, у которого более 120 тысяч подписчиков в YouTube. Ранее менеджментом горняков заявлялось, что «в планах клуба – онлайн-вещание, и со временем мы вырастем в полноценный клубный ТВ-канал».