Даты рестарта. Когда же в Европе возобновится футбол?

Пандемия коронавируса вынудила приостановить все европейские национальные чемпионаты по футболу (кроме Беларуси). Весь мир с нетерпением ожидает времени, когда закончатся карантинные меры и весь спорт выйдет из отпуска.
Sport.ua проанализировал различные информационные сообщения и даже слухи, когда же руководители европейских топ-лиг планируют возобновить свои национальные чемпионаты.
- Немецкая Бундеслига – 2 мая или 9 мая
- Итальянская Серия A – 24 мая или 31 мая или 7 июня
- Испанская Ла Лига – 29 мая или 6 июня или 28 июня
- Английская Премьер-лига – 6 июня
- Французская Лига 1 – 17 июня или 24 июня
- Украинская Премьер-лига – даты не называются
Напомним, что УЕФА планирует завершить соревнования Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона в режиме трехнедельного блока в августе.
Источник — Sport.ua
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