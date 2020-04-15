Даты рестарта. Когда же в Европе возобновится футбол?

Весь мир с нетерпением ожидает времени, когда закончатся карантинные меры

  • 15.04.2020 23:59
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Даты рестарта. Когда же в Европе возобновится футбол?
© Twitter

Пандемия коронавируса вынудила приостановить все европейские национальные чемпионаты по футболу (кроме Беларуси). Весь мир с нетерпением ожидает времени, когда закончатся карантинные меры и весь спорт выйдет из отпуска.

Sport.ua проанализировал различные информационные сообщения и даже слухи, когда же руководители европейских топ-лиг планируют возобновить свои национальные чемпионаты.

Напомним, что УЕФА планирует завершить соревнования Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона в режиме трехнедельного блока в августе.

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Источник — Sport.ua

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