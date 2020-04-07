Сезон в Ла Лиге могут возобновить в конце мая или в начале июня

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, когда может быть возобновлен чемпионат:

«Рассматривается идея возобновить матчи в Испании и в других европейских чемпионатах 29 мая или 6 июня.

Для еврокубков также есть несколько вариантов. Если мы начнем Примеру в конце мая, то Лига чемпионов завершится в июле. Если мы начнем играть 6 июня, все соревнования будут доиграны синхронно до 31 июля.

Если мы начнем 28 июня, то за июль мы доиграем внутренний чемпионат, а в августе — Лигу чемпионов.

В рамках этих дат у нас будет возможность провести подготовку футболистов. Но мы не хотим выходить за пределы августа, потому что все это повлияет на расписание следующего сезона».

На данный момент Испания является одним их эпицентров пандемии. В стране зафиксировано уже более 140 тысяч случаев заражения и 13798 смертей.