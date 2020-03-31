Клубы Бундеслиги приняли решение не играть минимум до 30 апреля

На общем собрании клубов Бундеслиги, которое впервые проходило в режиме видеоконференции, принято решение не возобновлять сезон в Бундеслиге и второй Бундеслиге до 30 апреля. Решение клубы приняли единогласно.

Следующее внеочередное собрание состоится 17 апреля.

В Германии коронавирусом инфицировано более 67 тысяч человек, 682 человека погибло.

Ранее легенда «Ромы» Франческо Тотти высказал мнение, что сезон в Серии А не будет доигран.