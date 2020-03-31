Франческо ТОТТИ: «Думаю, чемпионат Италии не возобновится»

Легендарный экс-форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился своим мнением по поводу того, чем закончится нынешний сезон в Серии А:
«Как по мне, чемпионат не возобновится. Будет большой беспорядок, в том числе потому, что ФИФА и Федерация футбола Италии должны прийти к определенному согласию».
28 марта исполнилось 27 лет с момента дебюта Тотти за «Рому».
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Источник — Football-Italia
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