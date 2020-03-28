27 лет назад Тотти дебютировал в составе Ромы

28 марта 1993 года Франческо Тотти в возрасте 16-ти лет дебютировал в составе «Ромы». Случилось это в выездном матче против «Брешии» (2:0) за несколько минут до конца встречи.
В результате итальянец провел за римский клуб всю свою карьеру, сыграв при этом 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 129 результативных передач. В составе римского клуба он стал чемпионом Италии (2000/01), двукратным обладателем Кубка (2006/07, 2007/08) и Суперкубка страны (2001/02, 2007/08).
А вот такие пасы пятой были одной из особенностей Тотти.
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📅 В этот день в 1993 году Франческо Тотти провел свой первый матч за "Рому" 👑— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 28, 2020
А дальше "пяточки" полились одна за другой... 🙌#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/fovdz7zh4J
Источник — Sport.ua
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