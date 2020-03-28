27 лет назад Тотти дебютировал в составе Ромы

В римском клубе футболист провел всю карьеру

  • 28.03.2020 17:33
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27 лет назад Тотти дебютировал в составе Ромы
© ФК Рома. Тотти

28 марта 1993 года Франческо Тотти в возрасте 16-ти лет дебютировал в составе «Ромы». Случилось это в выездном матче против «Брешии» (2:0) за несколько минут до конца встречи.

В результате итальянец провел за римский клуб всю свою карьеру, сыграв при этом 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 129 результативных передач. В составе римского клуба он стал чемпионом Италии (2000/01), двукратным обладателем Кубка (2006/07, 2007/08) и Суперкубка страны (2001/02, 2007/08).

А вот такие пасы пятой были одной из особенностей Тотти.

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Источник — Sport.ua

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