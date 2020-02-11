Франческо Тотти представил свое скаутское агентство

Легендарный форвард «Ромы» Франческо Тотти основал два скаутских агентства в Риме.

Компании будут будут заниматься поиском талантов, представлением их услуг, а также консультированием клубов и самих игроков.

«С большой гордостью я объявляю, что основал в Риме два агентства консультаций и помощи для клубов и игроков. Они называются CT10 и IT Scouting», - написал Тотти в Twitter.

Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #totti #neverstop pic.twitter.com/xsN6A0V5b0 — Francesco Totti (@Totti) February 10, 2020

Напомним, что после завершения карьеры Тотти работал директором «Ромы», но покинул клуб летом 2019 года.