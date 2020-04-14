Во Франции продлили запрет на массовые мероприятия до середины июля

Возобновления чемпионата не стоит ожидать раньше лета

  • 14.04.2020 07:03
  • 54 просмотра
  • 0 комментариев
Во Франции продлили запрет на массовые мероприятия до середины июля
© L'Equipe

Чемпионат Франции по футболу раньше июля не начнется. Президент Франции Эммануэль Макрон из-за пандемии коронавируса продлил карантин в стране до 11 мая.

При этом проведение любых массовых мероприятий запрещено до середины июля. 

«Самые строгие ограничения должны сохраняться до 11 мая. После этой даты детские сады, школы и рабочие места будут постепенно открываться на основе плана, который будет объявлен правительством к концу апреля.

Кафе, рестораны, бары, кинотеатры и театры, концертные залы и музеи останутся закрытыми. Ни одно массовое мероприятие не сможет пройти раньше середины июля», - сказал Макрон.

Отметим, что в чемпионате Франции осталось доиграть 10 туров.

Во Франции зафиксировано более 98 тысяч зараженных коронавирусом, 15 тысяч умерло.

Ранее сообщалось, что в Бельгии планируют досрочно завершить сезон.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — L'Equipe

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности