Во Франции продлили запрет на массовые мероприятия до середины июля

Чемпионат Франции по футболу раньше июля не начнется. Президент Франции Эммануэль Макрон из-за пандемии коронавируса продлил карантин в стране до 11 мая.

При этом проведение любых массовых мероприятий запрещено до середины июля.

«Самые строгие ограничения должны сохраняться до 11 мая. После этой даты детские сады, школы и рабочие места будут постепенно открываться на основе плана, который будет объявлен правительством к концу апреля.

Кафе, рестораны, бары, кинотеатры и театры, концертные залы и музеи останутся закрытыми. Ни одно массовое мероприятие не сможет пройти раньше середины июля», - сказал Макрон.

Отметим, что в чемпионате Франции осталось доиграть 10 туров.

Во Франции зафиксировано более 98 тысяч зараженных коронавирусом, 15 тысяч умерло.

Ранее сообщалось, что в Бельгии планируют досрочно завершить сезон.