Окончательное решение по чемпионату Бельгии будет принято 24 апреля

На прошлой неделе Совет бельгийской лиги посоветовал окончательно завершить сезон, но Генеральная ассамблея пока еще не ратифицировала это предложение.

В Бельгии пока не уверены в том, что сезон в лиге Jupiler окончательно завершен. Клубы собирались на общем собрании проголосовать 15 апреля за прекращение соревнований. Совет директоров единогласно одобрил такое решение. Однако президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил отстранением бельгийских клубов от еврокубков следующего сезона.

Теперь, по новой информации, общее собрание в Бельгии должно состояться 24 апреля. Дата выбрана не случайно, потому что Исполнительный комитет УЕФА соберется 23 апреля. Есть большая вероятность, что там будет решено, будут ли страны, которые досрочно закончат свой чемпионат, на самом деле наказаны.

Если УЕФА примет решение о наказании, многие клубы могут потерять деньги. Существует большая вероятность, что в таком случае соревнования в Бельгии будут продолжены, и бельгийская лига не будет завершена преждевременно.