ЧЕФЕРИН: «Бельгия рискует не попасть в еврокубки следующего сезона»

Президент УЕФА Александр Чеферин отметил, что Бельгия может остаться без еврокубков в следующем сезоне, если примет решение завершить сезон досрочно:
«Бельгия и те лиги, которые думают о досрочном окончании сезона, рискуют не попасть в европейский футбол в следующем сезоне. Это неправильный путь.
Солидарность – это не улица с односторонним движением. Вы не можете обратиться за помощью, а затем передумать, когда это удобно.
Футбол без фанатов – не особо хороший вариант, но лучше иметь возможность снова смотреть его по телевидению без болельщиков, чем вообще быть без футбола».
Источник — ZDF.de
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