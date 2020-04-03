ЧЕФЕРИН: «Бельгия рискует не попасть в еврокубки следующего сезона»

Президент УЕФА Александр Чеферин отметил, что Бельгия может остаться без еврокубков в следующем сезоне, если примет решение завершить сезон досрочно:

«Бельгия и те лиги, которые думают о досрочном окончании сезона, рискуют не попасть в европейский футбол в следующем сезоне. Это неправильный путь.

Солидарность – это не улица с односторонним движением. Вы не можете обратиться за помощью, а затем передумать, когда это удобно.

Футбол без фанатов – не особо хороший вариант, но лучше иметь возможность снова смотреть его по телевидению без болельщиков, чем вообще быть без футбола».