ЧЕФЕРИН: «Бельгия рискует не попасть в еврокубки следующего сезона»

В Бельгии может быть принято решение о досрочном окончании сезона

  • 03.04.2020 23:08
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ЧЕФЕРИН: «Бельгия рискует не попасть в еврокубки следующего сезона»
© УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин отметил, что Бельгия может остаться без еврокубков в следующем сезоне, если примет решение завершить сезон досрочно:

«Бельгия и те лиги, которые думают о досрочном окончании сезона, рискуют не попасть в европейский футбол в следующем сезоне. Это неправильный путь.

Солидарность – это не улица с односторонним движением. Вы не можете обратиться за помощью, а затем передумать, когда это удобно.

Футбол без фанатов – не особо хороший вариант, но лучше иметь возможность снова смотреть его по телевидению без болельщиков, чем вообще быть без футбола».

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Источник — ZDF.de

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