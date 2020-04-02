Чемпионат Бельгии будет остановлен. Брюгге Соболя признают чемпионом

Бельгийская лига решила не доигрывать сезон

  • 02.04.2020 15:59
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Чемпионат Бельгии будет остановлен. Брюгге Соболя признают чемпионом
© ФК Брюгге. Эдуард Соболь

Руководство Чемпионата Бельгии по футболу приняло решение не доигрывать нынешний сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Теперь это решение должна утвердить генеральная ассамблея лиги.

Итоговым будет признано положение в турнирной таблице на данный момент. При этом, ни одна команда не вылетит из элитного дивизиона.Чемпионом Бельгии нынешнего сезона станет «Брюгге», за который выступает украинец Эдуард Соболь.

«Гент» Романа Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса получит право стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

«Кортрейк» Андрея Бацулы и Евгения Макаренко финишировал на 11-м месте.

В ближайшее время рабочая группа должна определить, возможно ли доиграть Кубок Бельгии и чемпионат первого дивизиона страны.

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Источник — Het Laatste Nieuws

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