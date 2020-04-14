Названа точная дата возобновления футбольного сезона в Англии

17 апреля пройдет видеоконференция с участием всех 20 клубов АПЛ

  • 14.04.2020 15:03
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Названа точная дата возобновления футбольного сезона в Англии
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Руководители английского футбола планируют возобновить свой футбольный сезон 6 июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах. Эта дата является рабочей для представителей Премьер-лиги, Чемпионшипа, лиги 1 и лиги 2.

17 апреля должна состояться видеоконференция с участием всех 20 клубов английской Премьер-лиги, где их руководители обсудят предварительный график возобновления сезона. Клубы АПЛ могут начать тренировки в мае.

Планируется, что команды проведут оставшиеся встречи на своих стадионах, но без зрителей. Но не исключен вариант, при котором поединки пройдут на нейтральных полях, например, все игры может принять стадион «Уэмбли».

В мире продолжается пандемия коронавируса. Количество инфицированных превысило 2 миллиона человек.

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Источник — ESPN

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