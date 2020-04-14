Названа точная дата возобновления футбольного сезона в Англии

Руководители английского футбола планируют возобновить свой футбольный сезон 6 июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах. Эта дата является рабочей для представителей Премьер-лиги, Чемпионшипа, лиги 1 и лиги 2.
17 апреля должна состояться видеоконференция с участием всех 20 клубов английской Премьер-лиги, где их руководители обсудят предварительный график возобновления сезона. Клубы АПЛ могут начать тренировки в мае.
Планируется, что команды проведут оставшиеся встречи на своих стадионах, но без зрителей. Но не исключен вариант, при котором поединки пройдут на нейтральных полях, например, все игры может принять стадион «Уэмбли».
В мире продолжается пандемия коронавируса. Количество инфицированных превысило 2 миллиона человек.
Источник — ESPN
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